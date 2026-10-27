María Corina Machado se reunió en emotivo encuentro con más de 100 familiares de presos políticos: "Su dolor nos compromete"

La líder de la democracia y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió este martes 27 de octubre con más de 100 familiares de presos políticos.

El encuentro estuvo marcado por los conmovedores abrazos de los familiares de las víctimas de la dictadura a la recién llegada líder venezolana.

“Este martes María Corina Machado se reunió con más de 100 familiares de presos políticos, organizaciones de derechos humanos y víctimas de la represión. Entre abrazos y testimonios, reafirmó su compromiso con la justicia y la libertad de todos los venezolanos”, confirmó mediante sus redes sociales el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

El Comité, además, precisó que detrás de cada preso político hay una familia que resiste, una madre que espera, hijos que extrañan y seres queridos que se niegan a perder la esperanza.

“A cada una de esas familias les decimos: no están solos. Su dolor nos compromete y su lucha es también la nuestra”, publicó junto a unas emotivas fotografías de María Corina Machado con los presos.

La líder de la democracia en Venezuela se encuentra de nuevo en su país desde el pasado domingo, luego de que en diciembre de 2025 dejara el territorio para recibir el Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega.

Machado apareció por primera vez tras su regreso a Venezuela en la Iglesia de Santa Rosa, ubicada en Barquisimeto, estado Lara, donde acudió a agradecer a la Divina Pastora.

Luego se dirigió a Caracas en donde en horas de la noche del domingo fue recibida por una multitud de personas que colapsaron con su presencia y emoción las vías por las que ingresó la Premio Nobel.