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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado
Programa: El Informativo

¿Debe reunirse María Corina Machado con Delcy Rodríguez?

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Juan Pablo García, coordinador regional de Vente Venezuela del estado Monagas, habló con NTN24 acerca de la posibilidad de un diálogo entre María Corina Machado, quien logró regresar a Venezuela, y la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez. “Todos sabemos que Delcy Rodríguez es ilegítima y está usurpando el poder, pero yo creo que, siempre y cuando haya una negociación con la condición de la liberación de todos los presos políticos y que se fije el calendario electoral, se debe pensar en un diálogo, porque ni Delcy ni el régimen están en condiciones de pedir nada, pero se necesita una vía y si hay que conversar sobre esos puntos, yo creo que no hay problema, no se está legitimando nada”, aseguró.

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