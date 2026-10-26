¿Debe reunirse María Corina Machado con Delcy Rodríguez?

Juan Pablo García, coordinador regional de Vente Venezuela del estado Monagas, habló con NTN24 acerca de la posibilidad de un diálogo entre María Corina Machado, quien logró regresar a Venezuela, y la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez. “Todos sabemos que Delcy Rodríguez es ilegítima y está usurpando el poder, pero yo creo que, siempre y cuando haya una negociación con la condición de la liberación de todos los presos políticos y que se fije el calendario electoral, se debe pensar en un diálogo, porque ni Delcy ni el régimen están en condiciones de pedir nada, pero se necesita una vía y si hay que conversar sobre esos puntos, yo creo que no hay problema, no se está legitimando nada”, aseguró.