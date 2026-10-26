Entrenamiento contra el narco: 300 militares de Estados Unidos llegarán a Colombia

En Colombia, tropas de ese país y de Estados Unidos preparan un nuevo entrenamiento militar conjunto para el 2027 como parte de la edición 41 de VANGUARDIA DEL SUR 2027. El ejercicio reunirá a aproximadamente 800 participantes, incluidos cerca de 350 militares estadounidenses y más de 400 del Ejército Nacional de Colombia. La lucha contra el narcotráfico y contra la minería ilegal serán dos de los ejes de este ejercicio militar, las tropas colombianas y de Estados Unidos entrenarán conjuntamente en escenarios de combate contra estas economías ilícitas.