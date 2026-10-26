Carlos Vives asegura que el género musical salsa se llama así por un programa de radio en Venezuela

El cantante colombiano Carlos Vives habló sobre el origen del término 'salsa' para identificar a este género musical durante una entrevista en el programa argentino 'Otro Día Perdido'.

VEA TAMBIÉN "Desde que murió no he hecho sino pensar en ella": la confesión de la actriz venezolana Fabiola Colmenarez sobre el fallecimiento de Andreina Yépez o

Según explicó, su popularización estuvo vinculada a un espacio radial venezolano que contaba con el patrocinio de una marca de salsa de tomate.

"Nueva York tiene mucho que ver con el proceso de la salsa, lo que antes se llamaba guaguancó", dijo Vives.

VEA TAMBIÉN La cantante venezolana Karina inicia su proceso de recuperación o

Posteriormente, el intérprete de 'La gota fría' agregó: "Se llama salsa por un programa de radio que hubo en Venezuela".



La historia se remonta a la década de 1960, cuando el locutor venezolano Phidias Danilo Escalona, conocido como 'El Loco', conducía en Radiodifusora Venezuela el programa 'La hora de la salsa, el sabor y el bembé'.

VEA TAMBIÉN El reconocido cantante y actor venezolano Carlos Mata fue sometido a una delicada cirugía: esto dijo sobre su estado de salud o

El espacio era patrocinado por la empresa Pampero, que comercializaba salsa de tomate, y reunía música caribeña y afrocubana, con ritmos como el mambo, el guaguancó y la guaracha.

Con el tiempo, el nombre del programa quedó asociado a esa variedad de sonidos y contribuyó a popularizar la palabra 'salsa' para identificar esta corriente musical.

Asimismo, expertos en la materia sostienen que la salsa no nació en un único país. Se originó musicalmente en Cuba a través de sus raíces afrocaribeñas, como el son y el guaguancó. Además, cobró forma como género comercial y urbano en Nueva York durante las décadas de 1960 y 1970, impulsada por inmigrantes latinos, especialmente de Cuba y Puerto Rico.