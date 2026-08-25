NTN24
Martes, 25 de agosto de 2026
Martes, 25 de agosto de 2026
Brote de ébola

Más de 1.200 personas logran recuperarse del ébola en la RDC en un brote que deja ya 2.680 muertos

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC)-Foto: EFE
brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC)-Foto: EFE
El Instituto Nacional de Salud Pública reporta 5.584 casos confirmados y una tasa de letalidad del 48% en el este del país.

Un total de 1.215 personas han logrado superar el ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) desde que se declaró el brote actual el pasado 15 de mayo, según informaron este martes las autoridades sanitarias congoleñas.

No obstante, la epidemia mantiene una alta incidencia al acumular 2.680 muertes y 5.584 casos confirmados en seis provincias del país, el último reporte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detalla que otros 846 pacientes se encuentran actualmente hospitalizados o en aislamiento.

La tasas de ocupación en los Centros de Tratamiento de Ébola (CTE) se sitúan en el 57,5% en Ituri, el 56,2% en Haut-Uélé y el 50% en Tshopo, lo que ha obligado al Gobierno a ampliar las unidades médicas para prevenir la saturación del sistema.

Para contener el avance del virus, el Ministerio de Salud intensificó las labores de rastreo manteniendo bajo seguimiento al 83,4 % de los contactos de riesgo y desplegó brigadas de concientización comunitaria.

​”Más de 31.000 personas fueron sensibilizadas en 24 horas en las provincias afectadas, con una fuerte movilización de las confesiones religiosas y el compromiso de 36 radios comunitarias en Ituri”, destacó el Ministerio de Comunicación y Medios a través de un comunicado.

o

Frente a la falta de tratamientos específicos contra la cepa de Bundibugyo responsable del actual brote, la RDC recibió el pasado viernes un primer cargamento de 16.520 dosis de la vacuna Ervebo, originalmente diseñada para la variante Zaire pero evaluada por su posible eficacia cruzada.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que otras dos vacunas específicas se encuentran en ensayos clínicos de fase 1 y han demostrado ser seguras, aunque su disponibilidad masiva tomará varios meses.

o

La actual epidemia supera en magnitud al brote registrado en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque se mantiene por debajo de la crisis humanitaria vivida en África occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 fallecidos.

Temas relacionados:

Brote de ébola

Fallecidos

Epidemia

Vacuna

República Democrática del Congo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Indignante: Así es como los grupos criminales reclutaban menores durante el fracaso de "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Psicológicamente está muy afectado": esposa de capitán preso político del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Regreso a clases bajo amenaza: exigen evaluar la sismorresistencia de las escuelas venezolanas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Gobierno de Abelardo de la Espriella desarticula red de narcotráfico marítimo / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

Autoridades colombianas bajo el mando de De la Espriella desarticulan red de narcotráfico marítimo: “honrando su promesa”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Sin importar nacionalidad: Abelardo de la Espriella ordenó deportar migrantes inmersos en delitos en Colombia

Alerta en zona fronteriza entre EEUU y México ante disputa de narcos - Foto: Canva
Alerta

EE. UU. emitió alerta de seguridad por amenaza de disputa entre narcos en zona fronteriza con México

Escuelas EE. UU. - Foto Canva/ Chávez y Castro - EFE
Educación

Así es como escuelas públicas en EE. UU. darán clases anticomunistas con énfasis en casos como los de Cuba y Venezuela

Aumenta presión EEUU contra el régimen de Cuba - Foto: AFP/Canva
Presión sobre régimen de Cuba

Presión de EEUU a Cuba: “es posible que se postergue una decisión para una acción en la isla”

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

Amplían búsqueda de sobrevivientes en Cali tras detectar nuevas señales de vida bajo los escombros: será durante más tiempo

Foto X: @ZelenskyyUa
Ucrania

Con impactante video, presidente de Ucrania denuncia "safaris" rusos para cazar ciudadanos con drones: ciudadano fue atacado cuando vendía fruta

Aviones de combate - Foto de referencia: EFE
Ataque al régimen de Irán

Aviones de combate de Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron a grupos proiraníes en Irak

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

Amplían búsqueda de sobrevivientes en Cali tras detectar nuevas señales de vida bajo los escombros: será durante más tiempo

Foto X: @ZelenskyyUa
Ucrania

Con impactante video, presidente de Ucrania denuncia "safaris" rusos para cazar ciudadanos con drones: ciudadano fue atacado cuando vendía fruta

Aviones de combate - Foto de referencia: EFE
Ataque al régimen de Irán

Aviones de combate de Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron a grupos proiraníes en Irak

Cantante español Alejandro Sanz | Foto: EFE
Alejandro Sanz

Stephanie Cayo rompe el silencio y aclara los rumores de embarazo tras inesperada fotografía con Alejandro Sanz

Policías inspeccionan el lugar donde ocurrió un atentado terrorista este sábado, en Cúcuta - Foto: EFE
Terrorismo

Terrorismo sacude a Colombia: explosión de carro bomba en Cúcuta deja daños significativos

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

¿Cuál es el futuro para el venezolano que perdió a su hijo y sus dos apartamentos tras el terremoto?

Embarcaciones navegando en el Estrecho de Ormuz - Foto: AFP
estrecho de Ormuz

Buque comercial fue impactado por un proyectil en el estrecho de Ormuz en medio de tensiones entre EE. UU. y el régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023