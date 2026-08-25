Más de 1.200 personas logran recuperarse del ébola en la RDC en un brote que deja ya 2.680 muertos

Un total de 1.215 personas han logrado superar el ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) desde que se declaró el brote actual el pasado 15 de mayo, según informaron este martes las autoridades sanitarias congoleñas.

No obstante, la epidemia mantiene una alta incidencia al acumular 2.680 muertes y 5.584 casos confirmados en seis provincias del país, el último reporte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detalla que otros 846 pacientes se encuentran actualmente hospitalizados o en aislamiento.

La tasas de ocupación en los Centros de Tratamiento de Ébola (CTE) se sitúan en el 57,5% en Ituri, el 56,2% en Haut-Uélé y el 50% en Tshopo, lo que ha obligado al Gobierno a ampliar las unidades médicas para prevenir la saturación del sistema.

Para contener el avance del virus, el Ministerio de Salud intensificó las labores de rastreo manteniendo bajo seguimiento al 83,4 % de los contactos de riesgo y desplegó brigadas de concientización comunitaria.

​”Más de 31.000 personas fueron sensibilizadas en 24 horas en las provincias afectadas, con una fuerte movilización de las confesiones religiosas y el compromiso de 36 radios comunitarias en Ituri”, destacó el Ministerio de Comunicación y Medios a través de un comunicado.

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Frente a la falta de tratamientos específicos contra la cepa de Bundibugyo responsable del actual brote, la RDC recibió el pasado viernes un primer cargamento de 16.520 dosis de la vacuna Ervebo, originalmente diseñada para la variante Zaire pero evaluada por su posible eficacia cruzada.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que otras dos vacunas específicas se encuentran en ensayos clínicos de fase 1 y han demostrado ser seguras, aunque su disponibilidad masiva tomará varios meses.

La actual epidemia supera en magnitud al brote registrado en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque se mantiene por debajo de la crisis humanitaria vivida en África occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 fallecidos.