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Martes, 04 de agosto de 2026
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Ucrania

Con impactante video, presidente de Ucrania denuncia "safaris" rusos para cazar ciudadanos con drones: ciudadano fue atacado cuando vendía fruta

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto X: @ZelenskyyUa
Foto X: @ZelenskyyUa
"Acababa de colocar las sombrillas y empecé a sacar las cajas", relató la víctima.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su indignación el martes por un video que muestra a un hombre perseguido por un dron en la ciudad de Jersón y lo denunció como una "caza" y un "safari" deliberados dirigidos contra civiles.

En las imágenes, de las que se desconoce su origen, se ve a un hombre buscando refugio detrás de un vehículo para escapar de un dron FPV pilotado a distancia que lo persigue, antes de detonar su carga explosiva.

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El hombre vendía frutas en un mercado callejero de la ciudad y corrió en varias ocasiones hasta ser alcanzado por el artefacto, lo que le dejó "heridas corporales pero sobrevivió", dijo Yaroslav Shanko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Jersón, en Telegram.

La víctima, un hombre de 52 años identificado como Yuriy, se pronunció en un vídeo publicado por las autoridades locales:

"Acababa de colocar las sombrillas y empecé a sacar las cajas... Mi esposa también estaba allí. Oímos un zumbido", relató.

El presidente compartió un extenso mensaje en redes sociales para expresar su indignación y rechazo a los ataques a civiles.

"Hoy, muchos se conmocionaron con otro video más del “safari” con drones que los rusos están llevando a cabo contra civiles en Jersón. Un dron ruso cazó deliberadamente a un hombre que vendía verduras y detonó justo a su lado. Los rusos incluso admitieron el crimen, mostrando cero arrepentimiento y jactándose abiertamente de atormentar a la gente", dijo.

Y relató que todos los días, la gente común en Jersón "enfrenta estos “safaris” rusos".

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"El mundo debe ver esto. Debe ver cada prueba de que Rusia ha enloquecido y de que sus soldados se deleitan matando y maltratando a civiles. Sin presión sobre Rusia, sin desmantelar su capacidad de agresión y sin garantías reales de seguridad, simplemente es imposible imaginar que el mundo pueda coexistir con este mal", añadió Zelenski.

Según el mandatario, la campaña de Rusia "contra la vida humana debe detenerse aquí en Ucrania antes de que se extienda más. Finlandia y Kazajistán, los países bálticos y Polonia, los países del Cáucaso Sur, Rumanía y Moldavia —todos deben trabajar juntos para garantizar seguridad real y poner fin a la guerra de Rusia".

"Se necesita paz, lo que requiere cooperación entre todos en el mundo que verdaderamente valoran la paz. ¡Gracias a todos los que están con Ucrania!", finalizó.

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