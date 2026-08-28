Más de 30 camiones de gran tamaño cargados con café de exportación avanzaron por vía de Colombia escoltados por un tanque: las imágenes y el motivo

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, señaló por medio de su cuenta de X que 39 mulas cargadas con café de Nariño avanzaron este jueves por la vía Pasto–Popayán, en una caravana integrada por vehículos de distintas compañías exportadoras.

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Bahamón indicó que el recorrido comenzó a las 5:00 de la mañana en Pasto y que la caravana atravesó varios de los puntos considerados críticos en materia de seguridad en este corredor vial.

El desplazamiento contó con el acompañamiento del Ejército Nacional, la Brigada 29 y el Grupo Liviano de Caballería N.° 8.

“Hoy 39 mulas cargadas de café de Nariño, de distintas compañías exportadoras, avanzan por la vía Pasto–Popayán”, señaló el gerente de la FNC en una publicación en X.

Según la Federación, se acompañó la coordinación del traslado con el objetivo de facilitar el tránsito del café producido en el departamento y permitir que las exportaciones continúen.

“Desde la FNC acompañamos esta coordinación para que el café pueda seguir su camino, se cumplan los compromisos comerciales con el mundo y la economía de la región no se detenga”, escribió Bahamón.

El gerente de la Federación también destacó el acompañamiento de los integrantes de la fuerza pública durante el recorrido y, por medio de un video que acompaña su publicación, dejó ver cómo se desarrolló la movilización.

“Gracias a nuestros soldados por acompañarnos y hacerlo posible”, manifestó.

En el video se ve la gran caravana de tractomulas y, al frente de ellas, un vehículo blindado 4x4 ASV M1117 Guardián del Ejército Nacional. Esta imagen fue impactante, ya que, en materia de seguridad, muchos de los conductores de las vías de Colombia aseguraban que era casi imposible transitar de manera segura.

Asimismo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó a la publicación de Bahamón sobre la movilización de las 39 mulas cargadas con café de Nariño por la vía Pasto–Popayán y destacó el compromiso del Gobierno de Abelardo de la Espriella con la seguridad del país.

“Gran compromiso patriótico”, destacó Rodrigo Lara en X.

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La movilización se realizó en un corredor utilizado para el transporte de productos desde Nariño hacia otros departamentos y destinos de exportación. El acompañamiento militar se concentró en los sectores señalados por las autoridades y los transportadores como de mayor riesgo para el tránsito.

Finalmente, cabe resaltar que esto se da en un contexto de dificultades de seguridad en la vía que comunica a Pasto con Popayán, una ruta utilizada para movilizar productos agrícolas y mercancías desde Nariño hacia el centro del país y que, en muchas ocasiones, ha sido blanco de criminales que buscan saquear los vehículos que transitan por las carreteras.