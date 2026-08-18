NTN24
Martes, 18 de agosto de 2026
Martes, 18 de agosto de 2026
Deportes

Triple empate en Champions League: tres series de Playoffs están abiertas

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Champions League (Canva)
Champions League (Canva)
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb y Levski igualados en sus respectivos encuentros, dejaron la clasificación a la fase de liga pendiente de los partidos de vuelta.

La primera jornada de los playoffs de la Champions League 2026-2027 reflejó un escenario poco habitual: los tres partidos disputados este martes han finalizado en empate, por lo que ninguna de las seis escuadras consiguió tomar ventaja en la disputa para avanzar a la fase de liga del torneo.

o

El resultado más llamativo sucedió en Estambul, donde Fenerbahçe y Olympique de Lyon igualaron 1-1. El equipo francés golpeó primero con un cabezazo de Loïs Openda luego de una asistencia de Corentin Tolisso, pero el conjunto turco reaccionó al empezar del segundo tiempo gracias al inglés Mason Greenwood.

El empate dejó con vida a los dos equipos en una eliminatoria que junta a dos clubes con aspiraciones de poder competir de nuevo al máximo nivel en Europa. Fenerbahçe busca disputar la Champions luego de una larga ausencia y tendrá que resolver la serie como visitante en el partido de vuelta.

En Zagreb, por su parte, de igual forma, hubo un partido muy bravo. Dinamo Zagreb llegó a tener una ventaja de 2-0 en contra del Viking noruego, pero el equipo visitante logró reaccionar y terminó rescatando un empate 2-2. El resultado cambió el panorama de una eliminatoria que se veía encaminada para los croatas.

El Viking, el cual compite en la máxima categoría del fútbol noruego y atraviesa una temporada destacada, salió con vida de una visita que empezó muy mal para ellos y ahora tendrá la oportunidad de definir la serie con su público.

o

El tercer encuentro de la jornada tuvo un desenlace aún más cerrado. Levski Sofia y AEK Atenas no consiguieron marcar y finalizaron el partido 0-0. El resultado deja todo por resolver para la vuelta, con el conjunto griego obligado a ir por la clasificación en casa.

Estos tres encuentros hacen parte de los siete enfrentamientos de los playoffs que dejaran los últimos clasificados para la fase de liga de la Champions 2026-2027. Los otros cuatro partidos de ida están programados para este miércoles: Celtic-LASK, Hapoel Be'er Sheva-Sabah, NEC-Bodø/Glimt y Slovan Bratislava-Celje.

Los partidos de vuelta de estas tres series se jugarán el 25 y 26 de agosto. En caso de empate en el marcador global, las eliminatorias se decidirán por tiempo extra y, si es necesario, habrá definición por penaltis.

Temas relacionados:

Deportes

Fútbol

UEFA Champions League

Internacional

UEFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

En Cuba organizaciones de derechos humanos alertan sobre posible condena a disidente Doraykis Delgado González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Selección de España llega a Madrid tras ganar el Mundial - Foto: EFE
Selección de España

Avión que trasladó a España en el Mundial llegó a Buenos Aires con imagen de los jugadores campeones: aficionados dicen que es una provocación

Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Jhon Durán marcó su primer gol en Portugal en el debut liguero del Benfica

Fotos: AFP
Terremoto en Colombia

DT de club colombiano se niega a jugar tras el terremoto y pide ayuda para los afectados: "no vamos a jugar, hay gente que no tiene donde vivir y el grupo no está bien anímicamente"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Natalia Molano | Foto: EFE
Terremoto en Colombia

¿Qué hace el equipo DART de Estados Unidos en un desastre como el ocurrido en Colombia?

Gustavo Petro - Foto AFP/ Bandera de Colombia, cadenas - Canva (Referencia)
Gobierno Petro

Otro fracaso de la 'Paz Total': Petro despide su mandato con 22 secuestrados por grupos criminales

Embajada de Cuba en república Dominicana - Foto: EFE
República Dominicana

República Dominicana expulsó a nueve miembros de la embajada de Cuba y sus familias

Terremoto Colombia/ Terremoto Venezuela - Fotos AFP
Terremoto en Colombia

Revelan inédito caso de mujer que sufrió los terremotos de Venezuela, viajó a Colombia y vivió el otro fuerte sismo

Álvaro Uribe Vélez - Foto AFP/ Juan José Salazar - Foto: redes sociales
Terremoto en Colombia

Identifican entre los escombros en Cali a Juan José Salazar, abogado mencionado en el proceso contra Álvaro Uribe y asociado a Diego Cadena

Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE / Bandera de Taiwán - Canva
Donald Trump

René Bolio advierte que una invasión china a Taiwán sería el primer conflicto entre superpotencias de la historia

Selección de España llega a Madrid tras ganar el Mundial - Foto: EFE
Selección de España

Avión que trasladó a España en el Mundial llegó a Buenos Aires con imagen de los jugadores campeones: aficionados dicen que es una provocación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023