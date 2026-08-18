Triple empate en Champions League: tres series de Playoffs están abiertas

La primera jornada de los playoffs de la Champions League 2026-2027 reflejó un escenario poco habitual: los tres partidos disputados este martes han finalizado en empate, por lo que ninguna de las seis escuadras consiguió tomar ventaja en la disputa para avanzar a la fase de liga del torneo.

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El resultado más llamativo sucedió en Estambul, donde Fenerbahçe y Olympique de Lyon igualaron 1-1. El equipo francés golpeó primero con un cabezazo de Loïs Openda luego de una asistencia de Corentin Tolisso, pero el conjunto turco reaccionó al empezar del segundo tiempo gracias al inglés Mason Greenwood.

El empate dejó con vida a los dos equipos en una eliminatoria que junta a dos clubes con aspiraciones de poder competir de nuevo al máximo nivel en Europa. Fenerbahçe busca disputar la Champions luego de una larga ausencia y tendrá que resolver la serie como visitante en el partido de vuelta.

En Zagreb, por su parte, de igual forma, hubo un partido muy bravo. Dinamo Zagreb llegó a tener una ventaja de 2-0 en contra del Viking noruego, pero el equipo visitante logró reaccionar y terminó rescatando un empate 2-2. El resultado cambió el panorama de una eliminatoria que se veía encaminada para los croatas.

El Viking, el cual compite en la máxima categoría del fútbol noruego y atraviesa una temporada destacada, salió con vida de una visita que empezó muy mal para ellos y ahora tendrá la oportunidad de definir la serie con su público.

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El tercer encuentro de la jornada tuvo un desenlace aún más cerrado. Levski Sofia y AEK Atenas no consiguieron marcar y finalizaron el partido 0-0. El resultado deja todo por resolver para la vuelta, con el conjunto griego obligado a ir por la clasificación en casa.

Estos tres encuentros hacen parte de los siete enfrentamientos de los playoffs que dejaran los últimos clasificados para la fase de liga de la Champions 2026-2027. Los otros cuatro partidos de ida están programados para este miércoles: Celtic-LASK, Hapoel Be'er Sheva-Sabah, NEC-Bodø/Glimt y Slovan Bratislava-Celje.

Los partidos de vuelta de estas tres series se jugarán el 25 y 26 de agosto. En caso de empate en el marcador global, las eliminatorias se decidirán por tiempo extra y, si es necesario, habrá definición por penaltis.