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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Ejército de Colombia

Ejército de Colombia reveló video de la explosión controlada de un artefacto que criminales iban a usar contra autoridades y población civil

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Ejército de Colombia
Foto: Ejército de Colombia
Las Fuerzas Militares indicaron que "este importante corredor vial comunica a El Peñol con Taminango y la vía Panamericana".

El Ejército de Colombia anunció este jueves la ejecución exitosa de un nuevo operativo para destruir un artefacto explosivo en una de las zonas del país más afectadas por el crimen organizado y el terrorismo de las guerrillas.

La Tercera División del Ejército, que sirve a los habitantes del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, logró explotar de manera controlada el artefacto que iba a ser usado por criminales para atentar contra la fuerza pública y la población civil.

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El EJC, además, compartió el video aéreo del momento de la explosión controlada junto a puente que conecta a dos vías rurales del departamento de Nariño.

"Soldados de la @Ejercito_Div3, junto con @FuerzaAereaCol, ubicaron y destruyeron de manera controlada un dispositivo explosivo improvisado instalado en inmediaciones del puente Guambuyaco, Nariño", informó el Ejército.

Las Fuerzas Militares indicaron que "este importante corredor vial comunica a El Peñol con Taminango y la vía Panamericana".

Según información preliminar, el Ejército señaló que "este dispositivo explosivo improvisado habría sido instalado por el grupo armado organizado residual Estructura Franco Benavides, con la intención de atentar contra las tropas y la población civil".

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Horas después, en Mapiripán, Meta, el Ejército también anunció la liberación de José Luis Martínez Jaimes, después de 11 meses de secuestro y la recuperación de una menor de edad de las manos de la Estructura 39 de las disidencias Farc, bajo el mando de alias ‘Mordisco’.

Además, fueron capturados tres integrantes e incautados 3 fusiles, 20 proveedores y 549 cartuchos.

"El orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen", dijo el presidente Abelardo de la Espriella.

"A nuestros soldados, mi reconocimiento por su coraje y precisión. Y a los criminales, un mensaje claro: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República", agregó.

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