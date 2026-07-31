SpaceX firma contrato multimillonario de 18 lanzamientos para la Fuerza Espacial de EE. UU.: ¿qué va a enviar el gobierno Trump al espacio?

SpaceX sumó un nuevo hito en su relación con el Gobierno de los Estados Unidos tras ser adjudicataria de un contrato por 1.600 millones de dólares con la Fuerza Espacial.

El acuerdo contempla la ejecución de 18 lanzamientos estratégicos para poner en órbita satélites diseñados para fortalecer las capacidades de inteligencia y seguridad del Departamento de Defensa.

Las misiones, que se desarrollarán desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, tendrán como vehículo principal el cohete reutilizable Falcon 9. Según los términos del contrato, la totalidad de los despliegues deberá concluir antes de finalizar 2027.

Aunque las autoridades militares no han revelado especificaciones técnicas por motivos de seguridad nacional, se confirmó que la función principal de esta constelación será la detección y localización de objetos aéreos en tiempo real, ampliando el rango de cobertura y respuesta del Pentágono ante eventuales amenazas.

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Con este anuncio, la firma fundada por Elon Musk acumula cerca de 7.000 millones de dólares en contratos de defensa en lo que va del año.

Asimismo, el acuerdo afianza la posición de SpaceX como proveedor clave en el desarrollo de iniciativas estratégicas de gran escala, como el proyecto de defensa antimisiles Golden Dome.

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Al tiempo que consolida su ventaja operativa frente a competidores del sector aeroespacial como United Launch Alliance (ULA) y Blue Origin.