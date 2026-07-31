Vozinha se puso una camiseta del Hombre Araña mientras es esperado en Chile para firmar su contrato con Colo-Colo

El portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, protagonizó un curioso video con una camiseta de Spider-Man, al tiempo que es esperado en Chile para concretar su traspaso a Colo-Colo tras ser sensación en el Mundial 2026.

El guardameta apareció en un video promocional de la película Spider-Man: Nuevo Día y sorprendió a los aficionados.

En un corto video, el guardameta aparece en un campo de juego en su natal Cabo Verde, mientras habla de lo que significa ser un héroe.

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“Pienso que tenemos una idea equivocada sobre lo que significa ser un héroe”, comienza diciendo.

“Imaginamos a los héroes como personas que nunca tienen miedo, pero ser héroe no es tener poder, es proteger algo más grande que nosotros mismos”, prosigue.

Mientras el guardameta camina por el campo de juego, reflexiona sobre lo que significa ser un héroe, un apelativo que se ganó tras sus actuaciones virtuosas en la Copa del Mundo defendiendo los colores de su país.

“Miles de personas me llamaron héroe y siempre estaré muy agradecido por eso, pero el campeonato terminó, y aunque me llevaré todo ese cariño y apoyo para siempre, hoy estoy aquí para presentar a otro héroe, un hombre que igual que yo, cree que cualquier persona puede ser un héroe”, dice.

Por último, invita a sus seguidores a a ver Spider-Man Nuevo Día

“Puedo salvar de los tiros en el arco, pero no de los spoilers”, termina diciendo.

El portero africano fue contactado por la productora Sony Pictures para promocionar la nueva entrega de la película de Spider-Man, dada su notoriedad tras la cita orbital.