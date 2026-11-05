"Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo": Petro reacciona tras publicación de video de Deicy Jiménez

Un video de 54 segundos volvió a poner al expresidente Gustavo Petro en el centro de una controversia política y judicial.

La grabación fue divulgada el miércoles 4 de noviembre por Deicy Jiménez, la mujer que asegura haber mantenido una relación íntima con el exmandatario y que lo señala de haberle conseguido contratos con entidades del Estado a cambio de favores sexuales.

El material, publicado en las redes sociales de Jiménez, muestra aparentemente a Petro durante un encuentro privado con la mujer.

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Según ella, las imágenes buscan respaldar sus declaraciones y demostrar que sí existió una relación entre ambos, en medio de los señalamientos sobre una presunta red de mujeres que habría recibido contratos públicos durante la anterior administración.

"Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad", escribió Jiménez al divulgar la grabación.

Además, pidió garantías para su seguridad y la de su familia, y responsabilizó al expresidente de cualquier situación que pudiera llegar a ocurrirles.

La publicación provocó una nueva reacción de Petro, quien se pronunció a través de su cuenta de X y negó haber utilizado su posición o la contratación estatal para conseguir beneficios personales.

"Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme", sostuvo el exmandatario.

También defendió a las mujeres que trabajaron durante su administración y cuestionó que el video fuera presentado como una prueba de corrupción sin que, según indicó, hubiera sido sometido a una valoración técnica o judicial.

"Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez", manifestó.

Posteriormente, insistió en que la grabación no demuestra la existencia de un contrato, un pago o una decisión de Gobierno relacionada con los señalamientos.

Los contratos de Deicy Jiménez que aparecen en registros públicos

Uno de los puntos centrales de la controversia tiene que ver con las vinculaciones laborales de Jiménez con diferentes entidades estatales.

En este caso, hay información documental que permite establecer que sí tuvo contratos con organismos públicos, aunque esto no demuestra, por sí solo, que hubieran sido entregados a cambio de favores sexuales.

Registros públicos muestran vinculaciones con el Senado de la República en 2023, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en 2025 y el Ministerio del Interior entre 2025 y 2026. También aparece una declaración de vinculación con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), publicada pocos días antes de que Petro terminara su mandato.

Jiménez sostiene que recibió beneficios contractuales por su relación con Petro y ha señalado que existirían entre 30 y 40 mujeres que habrían atravesado situaciones similares.

Cabe resaltar que el caso ya tiene actuaciones en los organismos de control y de investigación.

El pasado 26 de octubre, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y Nacional de Salud.

La actuación busca establecer posibles irregularidades relacionadas con extralimitación de funciones, acoso y violencia de género en la celebración de contratos y órdenes de prestación de servicios. Para avanzar, el organismo solicitó información sobre las mujeres vinculadas mediante esta modalidad contractual desde 2019.

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Por su parte, la Fiscalía informó que adelanta actuaciones relacionadas con las denuncias y que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió uno de los expedientes. Entre las personas que serían escuchadas están las exdirectoras del Dapre Angie Rodríguez y Laura Sarabia.

La competencia para investigar los señalamientos contra Petro también depende del periodo en el que presuntamente habrían ocurrido los hechos: la Corte Suprema tiene atribuciones frente a las actuaciones relacionadas con su etapa como senador, mientras que los hechos que se le atribuyen durante su Presidencia corresponden a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

De hecho, Jiménez ya rindió una declaración ante la Corte Suprema de Justicia el 29 de octubre. Posteriormente, tenía previsto acudir a la Fiscalía el 3 de noviembre, pero la diligencia fue aplazada luego de que su abogado, Andrés Felipe Caballero, renunciara a su representación por motivos de seguridad.

A este panorama se sumó un nuevo encuentro que tuvo lugar el 4 de noviembre entre Jiménez y Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre durante el Gobierno Petro.

Después de la reunión, Rodríguez aseguró que encontró coincidencias entre los relatos de ambas y anticipó que buscarían coordinar acciones para entregar información a las autoridades.

"Son demasiadas coincidencias y un mismo patrón", afirmó, en referencia a las presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante la anterior administración.

Por ahora, el caso tiene varios elementos que deberán ser examinados por la justicia: contratos que aparecen en registros públicos, testimonios, una grabación divulgada por Jiménez y actuaciones abiertas en diferentes organismos.