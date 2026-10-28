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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Venezuela

Futbolista venezolano firma un doblete en Escocia y alcanza cinco goles en ocho partidos con su equipo

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Futbolista venezolano Kevin kelsy mandando a callar a los jugadores argentinos - Foto: X @aranguismo18 / EFE
Futbolista venezolano Kevin kelsy mandando a callar a los jugadores argentinos - Foto: X @aranguismo18 / EFE
El delantero Kevin Kelsy brilló en la goleada 4-0 ante el St. Johnstone y consolida su protagonismo en el ataque del conjunto de Glasgow.

El delantero venezolano Kevin Kelsy pasa por un buen momento en el fútbol escocés. El atacante llegó a cinco goles en sus primeros ocho partidos con el Rangers, luego de anotar un doblete en la victoria por 4-0 frente al St. Johnstone, que corresponde a la Premiership de Escocia.

Kelsy fue titular en el partido disputado el sábado 24 de octubre en el estadio Ibrox y respondió con dos anotaciones que ayudaron al triunfo del conjunto de Glasgow. El venezolano abrió el marcador al minuto 29, cuando aprovechó un pase de Ryan Naderi para definir dentro del área y adelantar a su equipo.

El atacante apareció de nuevo en la segunda mitad. Al minuto 66, se ubicó en el segundo palo y aprovechó un balón conectado de cabeza por Emmanuel Fernández para enviar la pelota al fondo de la red y poner el 3-0 parcial.

Entre los dos tantos, Naderi amplió la ventaja del Rangers al minuto 61. Tochi Chukwuani completó la goleada en el minuto 87, en un partido que finalizó con el equipo visitante jugando con diez futbolistas luego de la expulsión de Kieran Fotheringham.

El doblete ante el St. Johnstone reflejó una actuación destacada para Kelsy, quien volvió al once inicial y aprovechó la oportunidad para aumentar su producción goleadora. Su capacidad para encontrar espacios dentro del área y finalizar las jugadas fue de nuevo determinante para el equipo dirigido por Derek McInnes.
El venezolano anotó en la liga escocesa frente al Kilmarnock, el 10 de octubre, cuando el Rangers se impuso por 3-1. En ese encuentro, marcó el segundo tanto de su equipo al minuto 24, luego de una acción ofensiva que le permitió definir dentro del área.

Además, Kelsy celebró en la Copa de la Liga de Escocia en el enfrentamiento contra el Celtic, en el que el Rangers logró una victoria por 3-0. En ese compromiso igualmente aportó una asistencia, ampliando su influencia más allá de los goles.

El triunfo frente al St. Johnstone permitió al Rangers sumar otra victoria en la Premiership y quedarse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. El conjunto de Glasgow llegó a siete triunfos en sus últimos ocho partidos de liga..

La actuación de Kelsy es una señal positiva para el club y para el fútbol venezolano, que sigue de cerca el rendimiento de sus jugadores en el exterior. Con su reciente doblete, el delantero quiere consolidarse como una pieza importante en el ataque del Rangers y mantener su ritmo goleador en la temporada.

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