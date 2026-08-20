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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Max Verstappen

Max Verstappen pone fin a los rumores y define su futuro en la F1

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Max Verstappen, piloto de la F1 (AFP)
Max Verstappen, piloto de la F1 (AFP)
Verstappen es uno de los pilotos más exitosos de este deporte, con sus cuatro títulos mundiales consecutivos desde 2021.

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen le puso fin a los rumores sobre su futuro en el automovilismo y definió lo que será su carrera por los próximos cuatro años.

El neerlandés prolongó su contrato con Red Bull hasta finales de 2030, según lo anunció este jueves la escudería tras meses de especulaciones sobre su futuro.

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Hasta ahora, el contrato del piloto de 28 años corría hasta el final de la temporada 2028, pero Red Bull aprovechó la víspera del Gran Premio de Zandvoort, casa de Máx, para mayor alegría de sus fans.

"Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento en casa", dijo Verstappen.

"Vine al equipo esperando ganar carreras. Lo que terminamos consiguiendo juntos es simplemente hermoso ('simply lovely')", añadió, usando la frase con la que suele celebrar por radio sus victorias.

Verstappen es uno de los pilotos más exitosos de este deporte, con sus cuatro títulos mundiales consecutivos desde 2021.

Sin embargo, tras dejar escapar el título de 2025, que fue para el británico Lando Norris, de McLaren, la campaña 2026 está siendo más difícil este año para el neerlandés, que no ganó ningún Gran Premio en la primera mitad de la temporada.

Red Bull, por su parte, dijo que "este compromiso va más allá de continuar una alianza ya de por sí extraordinaria", y es "una declaración potente de confianza mutua y ambición".

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Aunque se habían levantado rumores sobre su continuidad en la escudería o en la Fórmula 1 tras múltiples quejas sobre el rendimiento del monoplaza, Max respondió que quiere volver a ganar.

"Tenemos a la mejor gente, y estoy emocionado de seguir trabajando con todos para regresar a la cima", dijo el piloto, citado en el comunicado.

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