Max Verstappen estalló contra las nuevas regulaciones de la Fórmula 1: "se siente como un Fórmula E con esteroides"

El piloto neerlandés Max Verstappen ha causado revuelo y sin pelos en la lenguaje lanzó fuertes críticas contra la Fórmula 1 y las características de los vehículos.

En conversación con el periodista Erik van Haren del medio Telegraf, el cuatro veces campeón del mundo explicó que correr ahora "no es muy divertido".

El piloto de Red Bull afirmó de manera muy contundente que no es muy fan de las nuevas regulaciones ni de los nuevos monoplazas de la Fórmula 1.

Verstappen señaló: "Sé que se ha hecho mucho trabajo por detrás, también de la gente que hace el motor, así que no es lo más agradable de decir. Pero tengo que ser realista y las sensaciones no son de F1".

Max añadió en la entrevista que "se siente como un Fórmula E con esteroides" y que es consciente de que las normas son para todos, pero como corredor disfruta mucho piloteando de fondo "en este momento no se puede hacer eso, están pasando muchas cosas y lo que hace el piloto tiene demasiado impacto en la energía".

"Para mí esto no la Fórmula 1, para eso es mejor pilotar un Fórmula E, que sí se basa en la eficiencia y la gestión, para eso están", reiteró.

Y aclaró que sus palabras no se tratan de tener un vehículo ganador o no, sino porque el correr también "tiene que ser divertido a estas alturas de mi carrera".

El cuatro veces campeón del mundo hizo énfasis en que el nuevo reglamento "no es digno de la Fórmula 1" y que tiene claro que "puede que haya gente que no esté contenta con mis declaraciones, pero me da igual".

"No soy yo quien creó las reglas. Estas no son las cosas que me mantienen en la Fórmula 1", concluyó.

No es la primera vez que el corredor de Red Bull se muestra inconforme con el nuevo reglamento implementado en la F1.

Además, sus palabras concuerdan con las que expresó el piloto de Ferrari Lewis Hamilton. El corredor británico también mostró su molestia por las nuevas reglas, diciendo que ahora "somos más lentos que en la F2".

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 incluye varios cambios, entre ellos, que los vehículos serán más cortos, estrechos, ágiles y ligeros.

Otros cambios son: peso mínimo inferior de los monoplazas pasando de 798 kg a 768 kg, el suelo será de 100 mm, desaparición del DRS y del alerón de viga, reducción del tamaño de los neumáticos de 305 mm a 280 mm y un difusor menos potente.

El cambio más significativo será el de la desaparición del DRS, pero la FIA advirtió que buscará un sistema de aerodinámica activa en sustitución.