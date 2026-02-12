NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Max Verstappen

Max Verstappen estalló contra las nuevas regulaciones de la Fórmula 1: "se siente como un Fórmula E con esteroides"

febrero 12, 2026
Por: Diana Pérez
Max Verstappen | Foto: EFE
Max Verstappen | Foto: EFE
No es la primera vez que el corredor de Red Bull se muestra inconforme con el nuevo reglamento implementado en la F1.

El piloto neerlandés Max Verstappen ha causado revuelo y sin pelos en la lenguaje lanzó fuertes críticas contra la Fórmula 1 y las características de los vehículos.

En conversación con el periodista Erik van Haren del medio Telegraf, el cuatro veces campeón del mundo explicó que correr ahora "no es muy divertido".

El piloto de Red Bull afirmó de manera muy contundente que no es muy fan de las nuevas regulaciones ni de los nuevos monoplazas de la Fórmula 1.

o

Verstappen señaló: "Sé que se ha hecho mucho trabajo por detrás, también de la gente que hace el motor, así que no es lo más agradable de decir. Pero tengo que ser realista y las sensaciones no son de F1".

Max añadió en la entrevista que "se siente como un Fórmula E con esteroides" y que es consciente de que las normas son para todos, pero como corredor disfruta mucho piloteando de fondo "en este momento no se puede hacer eso, están pasando muchas cosas y lo que hace el piloto tiene demasiado impacto en la energía".

"Para mí esto no la Fórmula 1, para eso es mejor pilotar un Fórmula E, que sí se basa en la eficiencia y la gestión, para eso están", reiteró.

Y aclaró que sus palabras no se tratan de tener un vehículo ganador o no, sino porque el correr también "tiene que ser divertido a estas alturas de mi carrera".

El cuatro veces campeón del mundo hizo énfasis en que el nuevo reglamento "no es digno de la Fórmula 1" y que tiene claro que "puede que haya gente que no esté contenta con mis declaraciones, pero me da igual".

"No soy yo quien creó las reglas. Estas no son las cosas que me mantienen en la Fórmula 1", concluyó.

No es la primera vez que el corredor de Red Bull se muestra inconforme con el nuevo reglamento implementado en la F1.

o

Además, sus palabras concuerdan con las que expresó el piloto de Ferrari Lewis Hamilton. El corredor británico también mostró su molestia por las nuevas reglas, diciendo que ahora "somos más lentos que en la F2".

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 incluye varios cambios, entre ellos, que los vehículos serán más cortos, estrechos, ágiles y ligeros.

Otros cambios son: peso mínimo inferior de los monoplazas pasando de 798 kg a 768 kg, el suelo será de 100 mm, desaparición del DRS y del alerón de viga, reducción del tamaño de los neumáticos de 305 mm a 280 mm y un difusor menos potente.

El cambio más significativo será el de la desaparición del DRS, pero la FIA advirtió que buscará un sistema de aerodinámica activa en sustitución.

Temas relacionados:

Max Verstappen

Fórmula 1

F1

Red Bull

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: manifestaciones en Venezuela
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Fabián Bustos, nuevo entrenador de Millonarios FC - Foto: AFP
Millonarios

Fabián Bustos, el técnico argentino que asumirá la dirección técnica de Millonarios: ¿quién es y qué retos tiene con el conjunto capitalino?

Luis Díaz en el juego del Bayern Múnich ante el Augsburg - Foto: EFE
Bayern Múnich

Primera derrota para el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga ¿de cuántos partidos fue el invicto?

Eduard Bello celebra gol ante Brasil por Eliminatorias - Foto: EFE
Fútbol

Eduard Bello, autor de golazo de chilena a Brasil con La Vinotinto en Eliminatorias, fue presentado como nuevo jugador de club colombiano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gobernador de Córdoba rescata junto a sus escoltas a un hombre que iba a ser arrastrado por la corriente / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Un gobernador en Colombia se bajó de su camioneta para auxiliar a un motociclista que iba a ser arrastrado por las aguas tras el desbordamiento de un río

Luisa González - AFP
Ecuador

Fiscalía de Ecuador investiga presunto financiamiento del régimen de Venezuela a la campaña presidencial de Luisa González

María Constanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha - Foto: NTN24
Presos políticos

"A mi vida en pausa le sumo la angustia y la tristeza cuando veo que el mío no está en la lista": María Constanza Cipriani, esposa del preso político Perkins Rocha

Fabián Bustos, nuevo entrenador de Millonarios FC - Foto: AFP
Millonarios

Fabián Bustos, el técnico argentino que asumirá la dirección técnica de Millonarios: ¿quién es y qué retos tiene con el conjunto capitalino?

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Foro penal confirma que el régimen de Venezuela excarceló a ciudadano estadounidense: "Ya va camino a EEUU"

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González - Foto: AFP
Presos políticos

"Se trata de una lucha humanitaria": el mensaje de la hija de Edmundo González en medio de la situación de incertidumbre que viven las familias de presos políticos en Venezuela

María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que “una vez que liberemos a Venezuela” del régimen chavista, trabajará para que Cuba y Nicaragua sean “libres”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre