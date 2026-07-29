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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Fútbol

“Patético”: Javier Tebas, presidente de La Liga, arremete contra Gianni Infantino y le exige transparencia en la FIFA

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Laliga, Javier Tebas-Foto: EFE
El presidente de Laliga, Javier Tebas-Foto: EFE
El presidente de La Liga tildó de “patético” un mensaje del dirigente del fútbol mundial sobre la unidad en el deporte y le exige mayor transparencia.

Un nuevo choque de alto nivel sacude la cúpula del fútbol internacional. El presidente de La Liga de España, Javier Tebas, lanzó una dura crítica pública contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras una reciente publicación del máximo dirigente del balompié global en sus redes oficiales.

Tebas reaccionó de forma tajante a un mensaje en el que infantino apelaba a la emoción y la unión en el deporte para responder implícitamente a las recientes críticas hacia su gestión. Para el directivo español, apelar al sentimentalismo no exime a los organismos rectores de responder ante el escrutinio público.

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​"Hoy Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de Instagram y en las cuentas de FIFA. Nadie discute que el fútbol es emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación", aseveró Tebas.

El máximo dirigente del fútbol profesional español enfatizó que la fiscalización a los entes rectores no debe interpretarse como un ataque personal sino como un ejercicio democraticó necesario para garantizar la salud institucional del deporte.

"Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas", señaló Tebas, marcando distancia con la narrativa oficial de la entidad con sede en Zúrich.

La parte más importante de la declaración de Tebas apuntó al momento en que se produce la reacción de Infantino insinuando que el tono utilizado por el presidente de la FIFA podría responder a presiones o situaciones internas aún no reveladas.

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“Y una reflexión, Gianni: cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse... ¿por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique un tono tan defensivo? ¿Está pasando algo que desconocemos?", cuestionó públicamente el presidente de La Liga.

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