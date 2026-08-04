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Martes, 04 de agosto de 2026
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Gianni Infantino

País que participó en el Mundial 2026 acusa a la FIFA de chantaje durante el torneo y anuncia que no apoyará la reelección de Infantino

agosto 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Mundial 2026 y Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Fotos: EFE
Mundial 2026 y Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Fotos: EFE
Pese a que Infantino retiró el proyecto ante la ola de desaprobaciones que recibió, en las últimas horas la federación de un país que participó en el Mundial 2026 acusó a la FIFA de chantaje y apuntó contra Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra en el ojo del huracán luego de que propusiera el ingreso de financiación privada al máximo ente del fútbol mundial, incluida la Copa del Mundo.

Su proyecto provocó un rechazo generalizado de las confederaciones de fútbol, que incluso han decidido retirarle el apoyo para las elecciones del próximo año en las que buscará reelegirse.

Pese a que Infantino retiró el proyecto ante la ola de desaprobaciones que recibió, en las últimas horas la federación de un país que participó en el Mundial 2026 acusó a la FIFA de chantaje y apuntó contra Infantino.

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Se trata de Jordania, selección que compartió grupo en la Copa del Mundo con Argelia, Argentina y Austria, y a través de la federación divulgó un demoledor comunicado contra el máximo ente del fútbol mundial.

El presidente de la organización, el príncipe Ali bin Hussein, aseguró que Jordania se enfrentó a “enormes obstáculos” durante su participación en la cita orbital.

La federación jordana aseguró que muchos de sus aficionados con entradas compradas a "precios exorbitantes" no pudieron asistir a la Copa del Mundo ante las restricciones migratorias de Estados Unidos.

Además, denunció que Jordania fue "gravada por el gobierno estadounidense a través de la FIFA" solamente por participar en el torneo, por lo que las ganancias para su federación no pudieron ser entregadas a los jugadores.

Por último, la federación jordana aseguró que sigue esperando los pagos prometidos por la FIFA por quedar subcampeona de la Copa Árabe de diciembre pasado y celebrada en Qatar.

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En ese sentido, aseguró que la FIFA "se ha negado a ayudarnos en cualquiera de estos u otros asuntos” e indicó que durante el Mundial la FIFA prometió que si apoyaba a Gianni Infantino "contribuiría en gran medida a ayudar a nuestra Federación de Fútbol".

"No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder ante eso”, dijo sobre Infantino.

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