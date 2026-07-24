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Viernes, 24 de julio de 2026
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Fórmula 1

Así fue el duro accidente que sufrió el automovilista argentino Franco Colapinto en ensayos del Gran Premio de Hungría de la Formula 1

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Los pilotos de Ferrari fueron los más destacados de las prácticas 1 y 2- Foto: EFE
Los pilotos de Ferrari fueron los más destacados de las prácticas 1 y 2- Foto: EFE
Lewis Hamilton y Charles Leclerc lideran los entrenamientos libres del Gran premio de Hungría.

La Fórmula 1 puso en marcha su actividad en el circuito de Hungaroring para el Gran Premio de Hungría, en una jornada de entrenamientos libres caracterizada por la velocidad de la escudería Ferrari, la recolección de datos técnicos y un fuerte susto en pista protagonizado por el piloto argentino Franco Colapinto.

En la ”FP1” Charles Leclerc fue el más rápido de la mañana parando el cronómetro en 1:19.075. Mostró una notable superioridad al sacar cuatro décimas de ventaja a su perseguidor Max Verstappen.

Sin embargo, el monegasco tuvo un susto al final de la tanda al quedarse detenido a la entrada del “pit lane” por un fallo en su monoplaza.

Aston Martín, la escudería británica, estrenó un paquete masivo de 16 actualizaciones resultado que las nuevas piezas fueron efectivas acortando 2,4 segundos de posición de cabeza.

Durante la segunda sesión de entrenamientos (FP2), la escuadra de Maranello confirmó sus buenas sensaciones.

El británico Lewis Hamilton registró el mejor tiempo del día con una marca de 1:18.729, superando por apenas 37 milésimas a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.

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Detrás de la pareja de Ferrari se ubicaron Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), posicionando a los autos rojos como los principales candidatos a pelear por la pole position este sábado.

La nota dramática de la tarde ocurrió a falta de 30 minutos para el final de la FP2, cuando el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) perdió el control de su monoplaza a la entrada de la última curva e impactó fuertemente de costado contra las barreras de protección.

Afortunadamente, el joven corredor sudamericano salió ileso del habitáculo por sus propios medios. El incidente obligó a desplegar la bandera roja para retirar el vehículo y reparar los elementos de seguridad del trazado.

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En un trazado tan estrecho y técnico como el de Budapest, donde los sobrepasos en carrera son sumamente complejos, la sesión de clasificación de este sábado será prácticamente decisiva.

Los equipos apuran las últimas horas de trabajo para ajustar el balance de los monoplazas antes de salir a jugarse la grilla de partida.

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