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Domingo, 26 de julio de 2026
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Final del Mundial

Así fue la movilización en Argentina para exigir a la FIFA que repita la final del Mundial ante España: ya van más de 100 mil firmas recogidas

julio 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Obelisco de Buenos Aires y final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Obelisco de Buenos Aires y final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Una aficionada logró captar ese mismo día la afluencia de personas en el Obelisco de la capital argentina.

Una semana después de la final del Mundial entre Argentina y España en el estadio de Nueva Jersey, siguen las reacciones por parte de los aficionados, muchos de los cuales se resisten a aceptar el resultado.

La selección ibérica se impuso por 1 a 0 a los sudamericanos, pero algunos aficionados argentinos alegaron polémicas arbitrales y hasta hicieron eco de teorías conspirativas.

En los últimos días incluso circuló una imagen de una convocatoria al mítico Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires para pedir a la FIFA que repita el encuentro de la gran final.

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Incluso, también circuló una solicitud con firmas en el portal Change.org para exigir la repetición del encuentro.

No obstante, la convocatoria a las calles no tuvo la repercusión que se esperaba el pasado viernes 24 de julio a las 17 (hora local).

Una aficionada logró captar ese mismo día la afluencia de personas en el Obelisco y pudo corroborar las pocas personas apostadas en el monumento más importante de la ciudad.

En un video publicado en redes sociales se pudo observar que muy pocas personas acudieron al llamado el pasado viernes.

Entretanto, en la página de Change.org ya se han recolectado más de 100 mil firmas para exigir a la FIFA la repetición del encuentro.

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Pedimos a la FIFA que revise estos incidentes con seriedad y transparencia, y que considere repetir la final, esta vez sin la influencia de un árbitro corrupto. Es crucial que ingrese un árbitro imparcial y justo para que el resultado refleje verdaderamente el mérito de los equipos participantes”, dice la convocatoria que ya ha recibido en total 105.106 firmas.

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