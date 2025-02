"Me angustia el debilitamiento de las Fuerzas Armadas": ex alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de Colombia, Emilio Archila

Emilio Archila, ex alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de Colombia, se refirió en el programa La Tarde de NTN24 a la situación de orden público que enfrenta el país actualmente, especialmente la región del Catatumbo donde enfrentamientos de grupos subversivos han dejado muerte y desplazamientos forzados.

Archila expresó su preocupación por el desaprovechamiento de los avances logrados en la implementación de los acuerdos de paz y el fortalecimiento de grupos armados ilegales.

Además, señaló que Colombia está perdiendo una "oportunidad única" de consolidar la paz tras los acuerdos firmados con las FARC en el pasado.

"Haber aprovechado esa oportunidad con lo que durante la administración del presidente (Iván) Duque dejamos andando y dejamos planeado, habría asegurado no solamente que no estaría pasando ahorita, sino que nunca más hubiera vuelto a suceder", afirmó.

El exfuncionario criticó la decisión del gobierno actual de "abrir el frente de la llamada paz total" en lugar de continuar con la implementación de los acuerdos existentes. Según Archila, esto ha llevado a perder lo avanzado y a un “retroceso en materia de seguridad”.

Respecto al fortalecimiento de grupos armados ilegales, el exfuncionario coincidió con la Defensoría del Pueblo en que todos estos grupos se han fortalecido en los últimos cinco años. Atribuyó este fenómeno a las “condiciones geográficas” del país y a la presencia de economías ilegales en zonas aisladas.

"Si no llegamos con las vías, si no llegamos con los servicios, va a seguirse repitiendo la historia", advirtió, enfatizando la necesidad de una “inversión sostenida” y a largo plazo en los territorios afectados por la violencia.

El ex alto consejero también expresó su preocupación por el “debilitamiento de las Fuerzas Armadas”, especialmente de la inteligencia militar y la Fuerza Aérea.

“Desde el punto de vista de seguridad, me angustia el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Me angustia el debilitamiento severo de la Fuerza Aérea. Me angustia que estemos perdiendo la capacidad de inteligencia y, por sobre todas las cosas, me angustia la falta de apoyo del país y en particular del gobierno a quienes nos defienden”, dijo.