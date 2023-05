“Me conmueve la xenofobia que hay en contra de ellos”: analista sobre los migrantes venezolanos en la frontera entre Chile y Perú

En la frontera entre Chile y Perú, un importante número de migrantes venezolanos se encuentran varados, dado que el país que administra Gabriel Boric y la nación que dirige Dina Boluarte, respectivamente, ya “no dan abasto a la crisis migratoria” que atraviesan ambos territorios.

VEA TAMBIÉN Delegados del régimen de Maduro se reúnen con migrantes venezolanos varados en la frontera entre Chile y Perú o

Para poner fin a más de 20 días de desolación, se tiene previsto que la madrugada del domingo 7 de mayo arribe a Chile un primer avión para un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos inmovilizados en la zona limítrofe.

La aeronave será enviada por el régimen de Nicolás Maduro y aterrizará en la ciudad de Arica, a unos 2.000 km al norte de Santiago.

De acuerdo con la Cancillería chilena, el avión recogerá a migrantes que aguardan del lado chileno en el paso fronterizo de Chacalluta y a otro grupo que se encuentra en la ciudad peruana de Tacna.

Sobre el tema, Víctor Maldonado, analista político, ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24.

VEA TAMBIÉN "Estoy cansado": desgarrador testimonio de migrante venezolano varado en la frontera entre Perú y Chile o

“Me conmueve mucho la magnitud de la xenofobia que hay contra esos venezolanos que están pasando hambre y que no tienen esperanza. El responsable de toda esta debacle es el socialismo del siglo XXI, es gracias a los presidentes Chávez y Maduro”, dijo Maldonado.

“El régimen ha destruido la confianza, la democracia, la credibilidad. El país de hace 20 años no era un paraíso, pero teníamos posibilidades de cara al futuro”, continuó el entrevistado.

Respecto a las políticas económicas implementadas por la mal llamada “Revolución Bolivariana”, el invitado comentó: “Hemos perdido más de 75% de las empresas manufactureras, y las que todavía operan lo están haciendo a baja capacidad, lo mismo ha pasado con el comercio”.

VEA TAMBIÉN Régimen venezolano enviará avión para repatriar a los migrantes que se encuentran varados en la frontera entre Chile y Perú o

“Un jubilado gana 4 dólares y con 4 dólares no te comes ni un ‘perro caliente’, no es posible que podamos reproducir algo más que miseria. Este régimen se sostiene y se mantiene por la inmensa disposición arbitraria de los poderes públicos”, añadió.