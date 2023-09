“Me golpean, arremeten contra mí y me meten a un calabozo”: colombiano denuncia asesinato de su familia y tortura en Venezuela

Jonatan Palacios, activista colombiano y defensor del bienestar de los animales y el medio ambiente, fue encarcelado en 2021 por el régimen de Nicolás Maduro por publicar una fotografía del fiscal Tarek William Saab junto a un mono capuchino.

El 14 de enero de 2021 su familia fue asesinada en San Antonio del Táchira y desde ese entonces comenzó a recibir amenazas.

“Yo empiezo a recolectar información para buscar justicia, pensando que habría justicia en Venezuela”, indica.

Sin embargo, en vez de encontrar justicia por la muerte de su familia, es perseguido por personas poderosas del Estado.

“Me golpean, arremeten contra mí y me meten a un calabozo. Me acusan de terrorismo, daño a la nación e incitación al odio”, narra.