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Abelardo de la Espriella

Colombia y Costa Rica cierran filas contra el narcotráfico en reunión de Abelardo de la Espriella con Laura Fernández: "Gracias por escoger a Colombia"

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella y Laura Fernández - Foto Presidente Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella y Laura Fernández - Foto Presidente Abelardo de la Espriella
Fernández llegó acompañada por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; el director de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez Bertozzi, y el ministro de Comunicación, Arnold Zamora.

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, llegó este martes 22 de septiembre a Barranquilla para sostener un encuentro con el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en lo que constituye su primer viaje internacional desde que asumió el cargo el pasado 8 de mayo. La mandataria arribó al Comando Aéreo No. 3 y, posteriormente, se trasladó al lugar dispuesto para la reunión presidencial.

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El encuentro tiene como uno de sus principales ejes el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, particularmente frente al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el intercambio de información e inteligencia entre las autoridades de ambos países. Así lo había anunciado previamente la Presidencia de Costa Rica, que calificó la reunión como una cita de carácter urgente para abordar estrategias conjuntas contra estas estructuras criminales.

Fernández llegó acompañada por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; el director de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez Bertozzi, y el ministro de Comunicación, Arnold Zamora. La composición de la delegación refleja el peso que tienen los asuntos de seguridad e inteligencia dentro de la agenda de la visita.

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Cabe resaltar que este encuentro se da en medio de los esfuerzos de ambos gobiernos por ampliar la coordinación regional contra las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras. La Cancillería colombiana informó este martes que Colombia y Costa Rica buscan fortalecer los mecanismos de intercambio de información, desarrollo de capacidades y acciones conjuntas para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Desde Costa Rica, el ministro de Seguridad había señalado antes del viaje que la intención era establecer una alianza de cooperación, análisis de inteligencia e intercambio de información entre los cuerpos policiales de ambos países.

El contexto también está marcado por la situación de seguridad de Costa Rica. Según cifras oficiales citadas por EFE, las autoridades costarricenses decomisaron 46,5 toneladas de cocaína durante 2025, mientras que el país registró 873 homicidios ese mismo año. Las autoridades de ese país han señalado, además, la posición geográfica de Costa Rica como un factor que facilita el tránsito y almacenamiento de cocaína proveniente de Suramérica.

La agenda entre Fernández y De La Espriella continuará este miércoles 23 de septiembre. La Cancillería colombiana señaló que el propósito es avanzar hacia una cooperación bilateral más estrecha en seguridad y frente al crimen organizado transnacional.

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