Medios independientes cuestionan la mayoría de los votos para el partido de Putin en la Duma

Los resultados oficiales de las elecciones legislativas en Rusia han dado a Rusia Unida, el partido que está vinculado al presidente Vladímir Putin, una mayoría de 355 de los 450 escaños de la Duma.

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No obstante, medios independientes y sectores opositores han cuestionado las cifras y denunciaron presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Según la Comisión Electoral Central rusa, con más del 95 % de los votos escrutados, Rusia Unida consiguió el 57,83 % de los sufragios por listas, así como también de imponerse en numerosos distritos uninominales. El resultado representa el número más grande de escaños conseguido por la formación y le permite conservar la mayoría constitucional en el Parlamento.

Sin embargo, el portal independiente Meduza, ha recogido las declaraciones de un experto en política electoral que ha cuestionado la forma en que se alcanzó tanto el resultado como la participación, que se situó de manera oficial en 59,3 %. Según esta fuente, la administración presidencial impulsó una “movilización corporativa” de funcionarios, militares y trabajadores del sector público para que fuesen a las urnas.

El mismo análisis indica que ciudadanos presuntamente recibieron presiones para votar por Rusia Unida e inclusive se denunciaron amenazas de despido contra personas que no hicieron parte de este. Los comunistas igualmente aseguraron recibir denuncias en ese sentido. Estas acusaciones no significan una invalidación oficial de los resultados y han sido rechazadas por las autoridades electorales rusas.

Otra de las controversias se enfocó en el voto electrónico. Sectores opositores aseguraron que esta modalidad podría llegar a facilitar irregularidades, mientras que la Comisión Electoral Central ha rechazado las acusaciones de manipulación.

Reuters de igual forma rechazó dudas expresadas por algunos votantes acerca del sistema electrónico, pero las autoridades negaron que existiera fraude.

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El resultado se condicionó además por la exclusión de candidatos y fuerzas críticas con la guerra en Ucrania. El partido Yábloko, que defiende un alto el fuego, no logró representación en la Duma. Muchos de sus dirigentes fueron condenados a penas de prisión por declaraciones que tienen relación con el conflicto.

El medio Nóvaya Gazeta Europa llegó a asegurar que Rusia Unida recibió supuestamente cerca de 70 % más votos de los que verdaderamente obtuvo. Según esa especulación, su respaldo real estuvo cerca del 34 %, ante el 57,83 % anunciado. Se trata de una estimación de ese medio y no de un resultado que esté reconocido por la Comisión Electoral Central.