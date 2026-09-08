Ministerio de Defensa de Colombia publica el momento en que presunto agresor sexual fue capturado tras milimétrico derribo de puerta de su vivienda

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, capturó en Soacha, Cundinamarca, a alias ‘Alex’, señalado de ser un presunto agresor sexual serial de niños, niñas y adolescentes. Durante el operativo también fue rescatada una menor de siete años.

La captura se realizó mediante un registro y allanamiento en una vivienda del municipio, en donde las autoridades hicieron efectiva una orden judicial contra el señalado por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y acceso carnal violento.

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Según las autoridades, la menor rescatada sería hijastra del capturado y quedó bajo custodia de las entidades competentes.

Asimismo, de acuerdo con la información que arroja la investigación, alias ‘Alex’ estaría vinculado a 53 alertas globales relacionadas con el envío de más de 2.000 archivos de fotografías y videos que registrarían abusos sexuales contra menores de entre 3 y 7 años.

Del mismo modo, señalaron que el hombre presuntamente producía y distribuía este tipo de material a través de internet. Dentro de los elementos encontrados habría archivos relacionados con la menor de siete años que fue rescatada durante el operativo.

Además, alias ‘Alex’ tenía una sentencia condenatoria vigente de 10 años de prisión por el delito de acto sexual violento y también tenía dos órdenes de captura por los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, aseguró que el señalado se movilizaba entre Bogotá y Soacha y, presuntamente, utilizaba la identidad de otra persona para evitar ser identificado por las autoridades.

En 2024, el hombre habría solicitado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un cambio de nombres, trámite que no fue avalado por la entidad.

Durante la inspección de la vivienda, los peritos forenses incautaron un computador portátil y un teléfono celular que, según las autoridades, serían utilizados para almacenar, producir y distribuir el material ilícito.

Finalmente, el capturado fue presentado de manera virtual ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura, el procedimiento de allanamiento y la incautación de los elementos materiales probatorios.