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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Emmanuel Macron

Macron promete respaldo a Zelenski para el invierno y dice que Francia reforzará la defensa aérea de Ucrania

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
"Es un ataque odioso contra los kurdos de Francia", Emmanuel Macron sobre tiroteo en París
Emmanuel Macron - Foto tomada de: (EFE)
El presidente de Francia anunció el suministro de radares e interceptores mientras los dos líderes abordaron una tregua energética entre Rusia y Ucrania.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo un encuentro este martes en Nueva York con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y se comprometió a ofrecer apoyo militar y energético para que Ucrania pueda enfrentar el próximo invierno, en medio de los temores por posibles ataques rusos contra su infraestructura.

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Macron aseguró que Francia permanecerá junto a Ucrania en los próximos meses y anunció medidas para fortalecer la capacidad de defensa aérea del país. Entre ellas se está la firma de un contrato para el suministro de radares y la entrega de misiles interceptores que tienen como destino hacer frente a los ataques rusos.

El encuentro se produce en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Zelenski busca ampliar el respaldo internacional a sus propuestas para reducir la intensidad de la guerra y proteger las infraestructuras civiles.

Según informó Macron, Francia igualmente trabaja para fortalecer el sistema energético ucraniano de cara al invierno. El mandatario indicó que el G7 de la Energía se va a movilizar para darle apoyo a Kiev frente a las necesidades que puedan crearse los próximos meses.

La defensa aérea tiene un lugar central en las conversaciones. Zelenski y Macron analizaron la posibilidad de conseguir sistemas adicionales SAMP/T y misiles para estas plataformas por medio de los recursos disponibles a través de un préstamo de la Unión Europea, según informó la Presidencia ucraniana.

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Los dos gobiernos de igual forma mantienen conversaciones para progresar en la producción de sistemas de defensa aérea y misiles de manera directa en territorio ucraniano. De paso trabajan con otros socios en el programa antimisiles FREYJA, del que especulan con obtener los primeros resultados este mismo año.

El encuentro estuvo marcado por las iniciativas diplomáticas para disminuir los ataques en contra de infraestructura energética. Macron detalló que había conversado antes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de una posible tregua energética entre Rusia y Ucrania, que conllevaría detener los ataques en contra de instalaciones del sector.

El mandatario francés mencionó que esta propuesta iba a ser uno de los asuntos importantes en las negociaciones que puedan reanudarse para encontrar una salida al conflicto. Además, dijo que discutió con Trump sobre la necesidad de acelerar el suministro de interceptores para mejorar la defensa ucraniana.

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