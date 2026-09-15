Menor muere tras caer en un campo minado en la región del Catatumbo

Un adolescente murió luego de pisar una mina antipersona mientras realizaba labores agrícolas en una zona rural del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo.

El hecho ocurrió en la vereda Unión Vetas, a la altura del kilómetro 28 de la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra. La víctima fue identificada como Víctor Manuel Corzo.

La explosión provocó la muerte del joven y volvió a encender las alarmas frente a la grave crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa esta región de Norte de Santander.

Olguín Mayorga, representante de las víctimas de la violencia en Norte de Santander, señaló a La FM que durante la última semana se registró un hecho similar en la misma jurisdicción, donde tres jóvenes resultaron heridos tras activar minas antipersona.

El caso se suma a una serie de hechos violentos registrados en menos de un mes en la zona rural de Tibú. Entre ellos se encuentra el ataque con un dron cargado con explosivos que dejó gravemente herido a un adulto mayor en la vereda Tres Curvas.

Asimismo, el pasado 22 de julio, un trabajador de la empresa contratista DISICO, que presta servicios para CENS Grupo EPM, resultó gravemente herido después de caer en un campo minado en la zona rural de Tibú.

El accidente ocurrió en la vereda Kilómetro 28, mientras el operario realizaba labores de mantenimiento sobre la vía hacia el corregimiento de La Gabarra. Tras la explosión, sus compañeros y organismos de socorro le brindaron asistencia y lo trasladaron de urgencia a un hospital del casco urbano de Tibú, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Con este caso, serían dos los técnicos vinculados a la empresa de energía afectados por minas antipersona durante este periodo en la región del Catatumbo.