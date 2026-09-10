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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Universidades

'Sismorresistente': la nueva materia que las carreras de ingeniería en las universidades de Venezuela sumarán a su plan de estudio

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Un grupo de estudiantes universitarios en un aula - Foto de referencia: Pexels
Un grupo de estudiantes universitarios en un aula - Foto de referencia: Pexels
El programa surge tras el doblete sísmico registrado en el territorio nacional el pasado mes de junio.

Varias universidades de Venezuela incorporaron la materia 'Sismorresistente' en los planes de estudio de las carreras de ingeniería.

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Francisco Garcés, presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras y ministro para el Transporte del régimen venezolano, sostuvo que la medida busca optimizar la formación académica en el sector construcción.

Según el despacho de Garcés, "se exhortó y convocó a estudiantes y docentes de las facultades de ingeniería a desplegarse en zonas críticas como el área metropolitana de Caracas y el estado La Guaira", lo cual "permitirá a los futuros profesionales evaluar edificaciones directamente y conectar la teoría con el terreno".

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El programa surge tras el doblete sísmico registrado en el territorio nacional el pasado mes de junio.

Se conoce como 'sismorresistente' a todo lo construido o diseñado para resistir los efectos y las fuerzas provocadas por un terremoto o sismo.

Por otra parte, expertos aseguran que en Venezuela sigue temblando porque la corteza terrestre se está reacomodando a través de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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