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Martes, 18 de agosto de 2026
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Terremoto en Venezuela

Más de 40.000 familias afectadas por los terremotos en Venezuela se han registrado en programa para recibir vivienda

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Familias damnificadas por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Familias damnificadas por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Más de 40.000 familias afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela se han incorporado al Registro Único de Vivienda, así lo informó la ministra para Hábitat y Vivienda del régimen venezolano, Paola Posani.

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El registro, según la funcionaria de Miraflores, permite recopilar información sobre las familias y verificar los daños en las viviendas mediante un sistema digital y georreferenciado.

De acuerdo con la colaboradora de la "administración interina", las familias en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente aquellas con personas con discapacidad o enfermedades crónicas, tendrán prioridad.

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Respecto a los daños que dejó el doblete sísmico, el régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 17 de agosto de 2026.

El reporte actualizado consolida un total de 6.438 personas fallecidas, mientras que las brigadas de emergencia mantienen en 6.462 el número de personas rescatadas de los escombros.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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