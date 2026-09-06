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Domingo, 06 de septiembre de 2026
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Accidente aéreo

Accidente de avión de carga en el aeropuerto en Miami deja al menos cinco muertos

septiembre 6, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Los videos mostraron el momento en que la aeronave se descarrilló y terminó incendiándose, provocando el cierre de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami.

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami el domingo y chocó contra varios vehículos, informaron las autoridades.

El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Ray Jadallah, dijo a los periodistas que, además de las cinco víctimas mortales, tres personas fueron trasladadas a centros de traumatología "en estado crítico" y otras dos fueron atendidas en un hospital local.

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"El avión golpeó un par de vehículos", lo que dejó "un par de víctimas que quedaron atrapadas en los vehículos, así que comenzó a llevarse a cabo una compleja labor de extracción con nuestro equipo de rescate técnico", señaló Jadallah.

El jefe de bomberos no aclaró si el piloto o el copiloto sobrevivieron, y los funcionarios se negaron a responder preguntas después de hacer breves declaraciones.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, dijo que no existe "ninguna amenaza evidente para la seguridad pública" derivada del incidente, pero que hay "al menos cinco personas fallecidas" en el lugar.

En videos se vio un denso humo saliendo del Boeing 767 que había llegado alrededor de las 14H00 (1800 GMT) desde Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos acudían rápidamente al lugar.

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