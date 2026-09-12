Fuerte temblor de magnitud 4,6 sacudió a Chocó en la mañana de este 12 de septiembre: esto se sabe

Un nuevo sismo volvió a sacudir al departamento del Chocó durante la mañana de este sábado 12 de septiembre. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,6 y ocurrió a las 6:16 a. m., hora local.

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Según la información entregada por la entidad, el epicentro fue localizado en Istmina, Chocó, a aproximadamente 23 kilómetros del municipio de Sipí, mientras que la profundidad del evento fue de 43 kilómetros.

El SGC también habilitó el reporte de Sismo Sentido, herramienta mediante la cual los ciudadanos pueden informar cómo percibieron el movimiento desde los lugares donde se encontraban. Estos reportes permiten complementar la información registrada por la Red Sismológica Nacional.

Cabe resaltar que el nuevo movimiento se registra poco más de un mes después del fuerte terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, también en el departamento del Chocó. Aquel evento alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo una profundidad de 103 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar. El SGC lo calificó como el tercer sismo de mayor magnitud registrado en la historia de Colombia.

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Después de ese terremoto se presentaron numerosas réplicas. El SGC explicó que este tipo de movimientos pueden continuar durante días, semanas e incluso meses después de un evento principal, debido al reajuste de la zona de ruptura. Además, la entidad ha reiterado que actualmente la ciencia no cuenta con un método que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo ni sus posibles réplicas.

La actividad sísmica en esta zona está relacionada con la dinámica tectónica del occidente colombiano. De acuerdo con el SGC, en el Pacífico ocurre la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Suramericana, un proceso que libera energía y puede generar movimientos telúricos de diferentes magnitudes.

Por ahora, el reporte disponible corresponde a los parámetros técnicos del sismo de este sábado. Cualquier información sobre posibles afectaciones deberá ser confirmada por las autoridades y organismos de gestión del riesgo.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional y advierte que los parámetros de los eventos pueden actualizarse conforme avanza el análisis técnico.