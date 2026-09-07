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OIEA

Revelan que reactor nuclear estaba "casi terminado" antes de que cayera temido dictador mundial de recientes años

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Reactor de referencia. (Foto: AFP)
Reactor de referencia. (Foto: AFP)
El OIEA afirmó que había encontrado unas instalaciones de producción de combustible nuclear y 73 toneladas de uranio natural.

Un reactor nuclear a medio construir, descubierto en Siria, estaba casi terminado y habría podido servir para fabricar armas, declaró este lunes el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

"El reactor estaba casi terminado. Solo faltaba cargarlo de combustible", declaró Grossi durante una rueda de prensa en Viena, donde esta semana se reúne el Consejo de Gobernadores de esta agencia de la ONU.

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Hace unos días, un informe del OIEA reveló que las infraestructuras descubiertas en Deir Ezor eran compatibles con las de un reactor nuclear.

La agencia destacó que estas actividades, llevadas a cabo bajo el régimen de Bashar al Asad, nunca fueron declaradas.

Grossi, candidato a secretario general de la ONU, no dijo en ningún momento que el programa persiguiera un objetivo militar, pero subrayó que está claro que las autoridades sirias de aquel entonces "no querían que el mundo supiera lo que estaban haciendo".

"Sabemos que, dada la configuración y las características técnicas de este tipo de reactor, se trata de un reactor muy eficaz para producir material fisible que podría utilizarse directamente para fabricar armas nucleares", agregó.

El sitio de Deir Ezor, en el este del país, lleva cerrado 18 años. Israel indicó en 2018 que lo había bombardeado once años antes, y afirmó que había apuntado contra un reactor nuclear en construcción.

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Además del reactor, el OIEA afirmó que había encontrado unas instalaciones de producción de combustible nuclear y 73 toneladas de uranio natural, según un informe consultado la semana pasada por la AFP.

Los inspectores del OIEA visitaron en agosto dos sitios en Siria: uno en Deir Ezor y otro en una localidad relacionada con materiales nucleares identificados por las nuevas autoridades sirias que asumieron el mando tras la caída de Al Asad en diciembre de 2024.

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