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Jueves, 20 de agosto de 2026
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México

México lanza operación de rescate de una embarcación con 19 migrantes cubanos

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Marina de México - FOTO DE REFERENCIA EFE
Marina de México - FOTO DE REFERENCIA EFE
Los migrantes fueron ubicados cerca de la Novena Zona Naval, un mando de la Marina ubicado en la Península de Yucatán, uno de los puntos de México más cercanos a Cuba.

México localizó este jueves una embarcación con 19 migrantes cubanos, incluidos siete menores de edad, de la cual no se tenía información desde la semana pasada, dijo una fuente de la Marina mexicana.

Según medios de prensa cubanos y estadounidenses, el bote salió de la provincia de Pinar del Río, al oeste de La Habana, el 11 de agosto y se desconocía su paradero desde entonces.

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"Ya recuperaron a los cubanos", dijo la fuente. "Van camino al Mando Naval".

Los migrantes fueron ubicados cerca de la Novena Zona Naval, un mando de la Marina ubicado en la Península de Yucatán, uno de los puntos de México más cercanos a Cuba.

Más temprano, la fuente informó que la Marina había ordenado el zarpe de un Defender, una embarcación ligera de alta velocidad utilizada en operaciones de búsqueda y rescate.

Un hombre que vive en México y cuyos hijos viajan en el barco dijo a la cadena Univision el lunes pasado que la lancha tenía poco combustible.

Centenares de cubanos buscan irse de la isla en embarcaciones pequeñas o precarias, muchas veces expuestos a naufragios, desapariciones o a ser interceptados por los guardacostas.

Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo de facto al suministro de combustible a la isla de gobierno comunista, lo que agravó la crisis energética que ya enfrentaba y ha provocado prolongados apagones que trastocan la vida de sus 9,4 millones de habitantes.

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