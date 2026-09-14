Golpes al corazón del crimen: esta es la lista de cabecillas abatidos por gobierno De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destacó los resultados que ha tenido en materia de lucha contra las estructuras narcoterroristas en sus primeros 36 días de gobierno. El mandatario aseguró que las autoridades han logrado afectar a 24 cabecillas de las principales estructuras criminales. Según De la Espriella, 19 de estos integrantes fueron capturados y cinco murieron en desarrollo de operaciones militares en el país.