Analista sobre salud de Raúl Castro: “No sé sabe realmente como esté su estado mental, es probable que esté muy dañado”

Raúl Castro reapareció en una transmisión de la cadena estatal del régimen castrista en un acto militar en compañía de Miguel Díaz-Canel y su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, mejor conocido como 'El Cangrejo'. Su aparición se da en medio de los rumores por su estado de salud. René Bolio, analista internacional, habló al respecto en La Tarde de NTN24: “Raúl Castro fue una persona dañina para la sociedad cubana e internacional, pero ahorita no se sabe cómo este su estado mental, es muy probable que esté muy dañado y el estado físico es lo que se pudo observar para demostrar nada más que está vivo”.