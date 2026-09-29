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Luto en la música colombiana: murió Náfer Durán, Rey Vallenato y primer acordeonero de Diomedes Díaz

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Vallenato - Foto Canva
Vallenato - Foto Canva
Nacido en El Paso, Cesar, Durán dejó una amplia huella en la música vallenata y su trayectoria estuvo relacionada con los inicios artísticos de Diomedes Díaz.

Náfer Santiago Durán Díaz, destacado acordeonero, compositor, cantante y reconocido juglar de la música colombiana, falleció este martes 29 de septiembre en Valledupar, a los 93 años.

Nacido en El Paso, Cesar, Durán dejó una amplia huella en la música vallenata y su trayectoria estuvo relacionada con los inicios artísticos de Diomedes Díaz.

Náfer hizo parte de una de las familias con mayor tradición dentro del vallenato. Era hermano de Alejo Durán, quien en 1968 se convirtió en el primer Rey Vallenato de la historia. Ocho años más tarde, en 1976, Náfer también obtuvo este importante título.

Náfer Durán nació el 26 de diciembre de 1932 en El Paso, Cesar. Su vínculo con el acordeón comenzó desde la infancia: cuando tenía apenas siete años empezó a tocar el instrumento que se convertiría en una pieza fundamental de su vida artística.

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Conocido como ‘Naferito’, logró coronarse Rey Vallenato en 1976. Posteriormente, en 1983, regresó al Festival de la Leyenda Vallenata. En esa oportunidad, el jurado determinó declararlo fuera de concurso, una distinción especial dentro de la competencia.

Además de su reconocimiento como intérprete, Durán dejó una importante obra como compositor. Entre sus canciones más conocidas se encuentran ‘Sin ti’, ‘Déjala vení’, ‘El estanquillo’, ‘La Chimichaguera’ y ‘Teresita’.

Náfer Durán y los inicios musicales de Diomedes Díaz

Uno de los momentos más importantes de la carrera de Náfer Durán tuvo lugar en 1976, cuando participó junto a un joven Diomedes Díaz en la grabación de su primera producción musical.

El disco, titulado ‘Herencia Vallenata’, representó el inicio de la trayectoria discográfica del artista conocido como el ‘Cacique de La Junta’. En este álbum fueron incluidas tres composiciones de Náfer Durán: ‘Teresita’, ‘La invitación’ y ‘Pobre negro’.

De esta manera, el legado de Náfer Durán quedó ligado no solo a la historia del acordeón y del vallenato, sino también a los primeros pasos discográficos de una de las voces más reconocidas de este género.

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