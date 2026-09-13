Perdió la mano al volver por su hermana en medio del terremoto: El conmovedor acto de amor de un niño de 7 años en Colombia

Un mes después del devastador terremoto que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto, Eliécer Martínez, de siete años, regresa al lugar donde estuvo a punto de perder la vida, luego de quedarse atrapado entre los escombros de su vivienda cuando intentaba salvar a sus hermanos menores durante el sismo de magnitud 7,4 que golpeó la región.