Sigue temblando en Chocó: sismo de magnitud 3,9 sacudió la zona de Sipí

La actividad sísmica continúa en Chocó. Este sábado 12 de septiembre, el departamento registró nuevos movimientos telúricos, entre ellos uno de magnitud 4,6 durante las primeras horas de la mañana y otro de 3,9 reportado posteriormente por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El primer movimiento ocurrió a las 6:16 a. m., con una magnitud de 4,6 y una profundidad de 43 kilómetros. De acuerdo con el SGC, el epicentro fue localizado en Istmina, Chocó, a unos 23 kilómetros de Sipí. El evento fue lo suficientemente perceptible como para que ciudadanos reportaran cómo lo sintieron a través de la plataforma Sismo Sentido de la entidad.

Sin embargo, la actividad sísmica no terminó allí. Horas después, el SGC registró otro movimiento en la misma zona. El boletín actualizado reportó a las 10:05 a. m. un sismo de magnitud 3,9, con una profundidad de 43 kilómetros, localizado aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de Sipí.

Los nuevos temblores se producen poco más de un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Ese evento fue catalogado por el SGC como el tercer sismo de mayor magnitud registrado en la historia de Colombia.

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Desde entonces, la región ha continuado bajo vigilancia de la Red Sismológica Nacional. El SGC ha explicado que, después de un terremoto de considerable magnitud, pueden presentarse réplicas durante días, semanas e incluso meses, mientras se produce el reajuste de la zona de ruptura. La entidad también ha reiterado que la ciencia no permite predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo.

Por ahora, los reportes oficiales de este sábado dan cuenta de los movimientos registrados y de los reportes ciudadanos sobre su percepción. Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en el departamento, mientras los parámetros de los eventos pueden ser actualizados conforme avanza el análisis técnico.