Indignación por solicitud de libertad provisional que hizo la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, a EE. UU.

La defensa de Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro, ha presentado una solicitud formal ante la justicia de Estados Unidos para ser trasladada de prisión a un arresto domiciliario en una residencia privada de Nueva York. Según el documento oficial presentado por sus abogados, "Flores de Maduro presenta respetuosamente este memorándum en apoyo de su solicitud de libertad provisional, conforme al artículo 3142 del título 18 del Código de los Estados Unidos".