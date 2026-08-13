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Delcy Rodríguez

Mientras EE. UU. eleva la presión sobre el régimen cubano, Delcy Rodríguez elogia al dictador Fidel Castro

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - Fidel Castro (AFP)
Delcy Rodríguez - Fidel Castro (AFP)
Esto ocurre apenas horas después de que el Gobierno de Estados Unidos elevara la presión sobre el régimen cubano.

La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sorprendió una vez más recordando su ideología comunista pese a que ha bajado el tono en medio del tutelaje del Gobierno de Estados Unidos.

En sus redes sociales, la dictadora venezolana dedicó un mensaje Fidel Castro, el extinto tirano cubano, con motivo de su natalicio.

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"El Presidente Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva", dijo Rodríguez.

Y, pese a la crisis que ha vivido el pueblo cubano por décadas, aguantando hambre y padeciendo los vejámenes del socialismo, Rodríguez lo elogió:

"Hoy, al conmemorar el centenario de su natalicio, recordamos su firme compromiso con la dignidad, la justicia social, la soberanía, el internacionalismo solidario", señaló.

Asimismo, lo calificó como "un líder":

"Y la unidad de nuestra América Latina y el Caribe. Un líder íntegro que ha marcado referencia para los pueblos libres del mundo", aseguró.

Esto ocurre apenas horas después de que el Gobierno de Estados Unidos elevara la presión sobre el régimen cubano tras declarar que Washington no descarta el uso de la fuerza militar en la isla.

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Así lo afirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante una visita oficial a Panamá en el marco de la reunión de la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C).

”Como ya he dicho antes, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”, aseveró Hegseth, advirtiendo al dictador de Miguel Díaz Canel que “haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Donald Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”.

El funcionario minimizó además la influencia en la región de potencias como Rusia o China, calificándola de “insignificante”.

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