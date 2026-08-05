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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Donald Trump

Trump anunció la delegación de Estados Unidos que asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en Colombia

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella y Donald Trump - EFE
Abelardo de la Espriella y Donald Trump - EFE
Todd Blanche, fiscal general interino de los Estados Unidos, quien encabezará la delegación que se desplazará a Cali.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció los nombres de los integrantes de la delegación que asistirán en representación de su gobierno a la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia este viernes 7 de agosto.

“El presidente Donald J. Trump anunció hoy la designación de una delegación presidencial que viajará a Santiago de Cali, Colombia, para asistir a la toma de posesión presidencial de Su Excelencia Abelardo de la Espriella, presidente electo de la República de Colombia, el 7 de agosto de 2026”, confirmó la Casa Blanca.

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La lista está integrada por:

-Todd Blanche, fiscal general interino de los Estados Unidos, quien encabezará la delegación.

-Hugo Guevara, Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

-Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

-Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas.

-Terrance C. Cole, administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

-Cliff Sims, asesor de seguridad nacional del vicepresidente.

-Viviana Bovo, subsecretaria adjunta principal interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

-Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

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-Kristopher D. Jarvis, jefe de operaciones internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El acto de posesión de Abelardo De La Espriella tendrá lugar en Cali, ciudad colombiana ubicada en cercanías del océano Pacífico.

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