NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Terremoto en Indonesia

Milagroso rescate de una mujer de 84 años varios días después del devastador terremoto en Indonesia

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Terremoto en Indonesia - Foto: AFP
Terremoto en Indonesia - Foto: AFP
Indonesia experimenta terremotos con frecuencia porque se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, zona de intensa actividad sísmica.

Una mujer de 84 años fue hallada con vida tres días después de que un fuerte terremoto destruyera por completo su casa en una isla de Indonesia, informó un funcionario local este miércoles, mientras el número de fallecidos aumentaba a 73.

Más de 900 personas resultaron heridas y casi 60.000 fueron desplazadas por el sismo de magnitud 7,7 que sacudió el sábado las aguas frente a la isla indonesia de Flores, según la agencia de mitigación de desastres BNPB.

La casa de Paulina Pobi, en una pequeña isla al norte de Flores, fue una de las centenas de viviendas derribadas por el terremoto, y la mujer de 84 años quedó sepultada bajo las paredes de bambú colapsadas.

o

Permaneció allí hasta que su familia, que en un primer momento pensó que ella había sido rescatada y trasladada a un refugio, regresó a buscarla el martes.

"Estaba como paralizada, no podía moverse ni hablar, así que su familia recién la encontró el cuarto día", dijo el funcionario local Rudolfus Riba.

"Está en buen estado de salud; no sufrió ninguna lesión. Solo estaba un poco débil porque llevaba días sin comer ni beber nada", señaló Riba. "Parece irreal, casi como un milagro".

Desde el sábado se registraron más de 3.000 réplicas, al menos 86 lo bastante fuertes como para ser percibidas por los residentes, según la agencia geológica BMKG.

Los temblores hacen que muchos tengan demasiado miedo de volver a sus casas. La BNPB indicó que desde el sábado se entregaron casi 400 toneladas de ayuda, entre ellas alimentos, agua y medicinas.

o

Indonesia experimenta terremotos con frecuencia porque se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, zona de intensa actividad sísmica y volcánica que se extiende desde Japón, atraviesa el sudeste asiático y cruza el océano Pacífico.

En 2004 un potente terremoto de magnitud 9,1 frente a la costa de Sumatra desencadenó un tsunami que mató a unas 220.000 personas en toda la región, incluidas unas 170.000 en Indonesia.

Temas relacionados:

Terremoto en Indonesia

Muertos en Indonesia

Terremoto

Sismo

Rescate

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Chofer venezolano de aplicación de viajes en Argentina grabó cómo lo robaron - Fotos: X
Argentina

Un chofer venezolano de aplicación de viajes en Argentina grabó con su celular el dramático momento en que un pasajero lo asaltó a punta de pistola

Dictador Daniel Ortega-Foto: AFP/Canva
CIDH

Estos son los terribles delitos del régimen de los Ortega-Murillo denunciados en la CIDH

Congreso de Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Inédita alianza política en Colombia: Pacto Histórico apoyó al Centro Democrático en el Senado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Chofer venezolano de aplicación de viajes en Argentina grabó cómo lo robaron - Fotos: X
Argentina

Un chofer venezolano de aplicación de viajes en Argentina grabó con su celular el dramático momento en que un pasajero lo asaltó a punta de pistola

Dictador Daniel Ortega-Foto: AFP/Canva
CIDH

Estos son los terribles delitos del régimen de los Ortega-Murillo denunciados en la CIDH

Foto de referencia: AFP
Spiderman

Murió querida actriz de 'Spider-Man: sin camino a casa': estuvo en coma por varios días

Selección de España llega a Madrid tras ganar el Mundial - Foto: EFE
Selección de España

Avión que trasladó a España en el Mundial llegó a Buenos Aires con imagen de los jugadores campeones: aficionados dicen que es una provocación

Congreso de Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Inédita alianza política en Colombia: Pacto Histórico apoyó al Centro Democrático en el Senado

Fotografía que muestra una zona destruida tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela-Foto: EFE
Venezuela

ONG chilena busca fondos para reconstruir viviendas tras terremotos en Venezuela

Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Exfutbolista mundialista asume como nuevo entrenador de selección europea que llegó a cuartos de final en la última Copa del Mundo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023