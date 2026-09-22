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Récord

Niña china de seis años estableció nuevo récord mundial femenino al resolver un Cubo de Rubik en poco más de cuatro segundos

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Cubo de Rubik
Cubo de Rubik
La joven "speedcuber" Lian Yunzhi batió el récord dos veces este mes en dos competiciones certificadas por la World Cube Association en Wuhan y Cantón

Una niña china de seis años estableció un nuevo récord mundial femenino al resolver un Cubo de Rubik 3x3 en poco más de cuatro segundos, informaron este martes medios estatales.

La joven "speedcuber" Lian Yunzhi batió el récord dos veces este mes en dos competiciones certificadas por la World Cube Association en Wuhan y Cantón, informó el lunes la cadena estatal CCTV.

Registró promedios de 4,52 y 4,27 segundos, tras resolver el Cubo de Rubik cinco veces.

Lian, originaria de Chengdu, es "la primera 'speedcuber' femenina en promediar menos de 4,5 segundos", subrayó la CCTV, que difundió un video en el que aparece la pequeña con un lazo de cuadros rojos en la cabeza mientras gira y retuerce con destreza un Cubo de Rubik.

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Apodada "Zhizhi", Lian fue inscrita desde muy pequeña a clases de Cubo de Rubik, una de varias actividades extracurriculares junto con clases de danza y música, contó su madre, Lin Yangxi, a medios locales.

La madre "se dio cuenta progresivamente" de que hacer cubos era "una actividad excelente para fomentar las capacidades integrales de un niño" y enfocó su atención en ello, según declaró al medio Red Star News de Chengdu.

"Mejora la concentración, la memoria, el pensamiento lógico, la percepción espacial y ayuda a desarrollar una actitud sana frente a ganar y perder", añadió.

Su hija ha dominado ahora más de 1.300 algoritmos de resolución de Cubos de Rubik, practica diariamente entre dos y tres horas y cuenta ya con numerosos trofeos, explicó su madre.

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