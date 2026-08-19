Aumenta a 312 el número de muertos tras devastador terremoto en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó este miércoles, en su último balance sobre el terremoto que estremeció a Colombia el pasado 10 de agosto, que el número de muertos debido al catastrófico evento aumentó a 312.

El número de personas heridas, entre tanto, lo elevó a 4.380. la Unidad también reveló que el terremoto dejó 29.680 viviendas destruidas, 134.282 viviendas averiadas y 277 edificios colapsados.

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En el balance publicado, de carácter nacional, indicó que 15 departamentos y 470 municipios afectados resultaron afectados. Además, mencionó que 143.533 familias y 294.503 personas sufrieron afectaciones.

La Unidad estima que hay “290 personas desaparecidas y 358 personas rescatadas” entre los escombros que dejó el letal terremoto.

También estimó que 334 centros de salud, 3.423 centros educativos y 4.054 centros comunitarios resultaron afectados.

Reveló que 421 vías, 97 acueductos, 56 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos tuvieron afectaciones. Finalmente indicó que 485 animales han sido rescatados.

El terremoto en Colombia tuvo una magnitud de 7,4 y afectó, especialmente, a las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

El movimiento se registró en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, y se presentó a una profundidad de 103 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano.

“En la región del Pacífico de Colombia ocurren procesos de subducción, es decir, la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana y en esa interacción se libera energía, produciendo los sismos”, explicó el Servicio.

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El organismo, además, indicó que, aunque el sismo no fue superficial fue ampliamente sentido por la magnitud. “Cuando hay magnitudes tan altas, la energía liberada no alcanza a disiparse bajo la superficie”.

En sismos de menor magnitud e igualmente profundos, según el Servicio, gran parte de esta energía alcanza a disiparse.