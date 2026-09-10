La Champions League dedicó posteo a jugador venezolano que anotó golazo en el debut de su equipo en el torneo de clubes

La cuenta oficial de la UEFA Champions League hizo eco del golazo anotado por un jugador venezolano en el torneo continental este jueves.

A través de sus redes sociales, el torneo de clubes más importante del mundo destacó el tanto anotado por el atacante que ha sido convocado en varias ocasiones a La Vinotinto.

Se trata del atacante Gleiker Mendoza del Shakhtar Donetsk de Ucrania, quien anotó en el empate de su equipo ante el PSV de Países Bajos en calidad de visitante.

Mendoza elaboró una jugada individual desde el costado izquierdo cuando se encontraba cerca del área. El atacante enganchó hacia adentro, ingresó al área rival y sacó un zapatazo para vencer al portero del PSV. El tanto llegó a los 46 minutos, cuando estaba por finalizar la primera parte.

Finalmente, el partido terminó empatado a un gol, luego de que Sergiño Dest anotara al comenzar la primera parte.

Con su tanto, Mendoza ingresó a la exclusiva lista de jugadores venezolanos que han anotado en la Champions League.

Solo cinco goles han anotado jugadores venezolanos en el máximo torneo de clubes del mundo.

La UEFA Champions League compartió una fotografía de Mendoza celebrando sobre el césped y con sus manos hacia el cielo. Además, acompañó su publicación con un emoji de las manos realizando un corazón.

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"Muy positivo para el bueno de Gleiker Mendoza haber logrado marcar en Champions League"; " Donde quiera que sea, siempre tendremos un representante de Venezuela"; " Yo en lo personal siento que va a ser el crack rumbo a 2030", fueron algunos de los comentarios al posteo que acumula miles de reacciones.