El Servicio Geológico Colombiano reveló los cinco sismos de mayor magnitud registrados instrumentalmente en el país: el último terremoto aparece en la lista

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó un recuento de los cinco sismos de mayor magnitud registrados instrumentalmente en la historia del país, en un esfuerzo por educar a la población sobre la actividad sísmica nacional y fortalecer las medidas de prevención.

"Colombia es un país sísmicamente activo. Aunque no es posible predecir cuándo ni dónde ocurrirá un sismo, estudiar los eventos del pasado permite conocer mejor la amenaza sísmica y fortalecer las medidas para reducir riesgos", informó el SGC a través de sus redes sociales.

El listado comienza con un sismo de magnitud 7,2 que causó daños significativos, averió más de 1.700 edificaciones y destruyó cerca de 500 estructuras en el Eje Cafetero en 1979.

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En cuarto lugar del recuento se encuentra un terremoto ocurrido hace 22 años, con epicentro en Bajo Baudó, departamento del Chocó, una zona conocida por su alta actividad tectónica en la región del Pacífico colombiano.

El tercer puesto lo ocupa el reciente sismo del 10 de agosto pasado, con una magnitud de 7,4 y que ha dejado más de 200 personas muertas en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Chocó. Este es el sismo de mayor magnitud registrado en el siglo XXI, según indicó el organismo.

Los dos eventos de mayor magnitud registrados en Colombia tuvieron su epicentro en la Costa Pacífica colombiana. El segundo lugar corresponde a un sismo significativo en esta región de magnitud 8,1 en 1979, mientras que el primer lugar lo ocupa un terremoto de magnitud 8,8 ocurrido en 1906, cuando aún no existía registro instrumental en el país.

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La magnitud de este evento fue determinada posteriormente gracias a sismógrafos internacionales que operaban en otros países.

El SGC también mencionó otros sismos que, pese a no alcanzar las magnitudes más altas, permanecen en la memoria colectiva de los colombianos. Entre ellos destacó el terremoto de Páez de 1994, con una magnitud de 6,8, y el sismo de 2025 con magnitud 6,4, cuyo epicentro se localizó entre Medina y otros municipios.