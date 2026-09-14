"Delcy Rodríguez está subordinada a Donald Trump": periodista Orlando Avendaño sobre posible encuentro en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó sostener un encuentro con la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Consultado sobre si se reuniría con la jefa del régimen venezolano, Trump respondió: "Puede que lo haga, ¿sabe? Puede que lo haga". Esta posible reunión coincide con la participación de Rodríguez en la Asamblea General de la ONU, un evento que el régimen venezolano buscaría utilizar para obtener legitimación internacional tras meses de la captura de Nicolás Maduro. En entrevista con NTN24, el periodista Orlando Avendaño argumentó que "para Trump sería uno de los muchos encuentros que probablemente tendrá en el marco de la ONU".