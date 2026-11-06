Millonaria recompensa por cabecillas del Tren de Aragua que iguala lo pedido por la cabeza de Maduro en su momento

El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de tres cabecillas del Tren de Aragua, organización criminal transnacional nacida en Venezuela que fue declarada como organización terrorista extranjera. Se trata de Yohan José Romero, alias Yohan Petrica; Giovanni Mosquera Serrano, alias Giovanni; y Juan Rivas Núñez, alias Juancho, quienes han desempeñado papeles importantes en la expansión del Tren de Aragua por el hemisferio occidental, según la DEA.