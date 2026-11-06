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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Tren de Aragua

Millonaria recompensa por cabecillas del Tren de Aragua que iguala lo pedido por la cabeza de Maduro en su momento

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de tres cabecillas del Tren de Aragua, organización criminal transnacional nacida en Venezuela que fue declarada como organización terrorista extranjera. Se trata de Yohan José Romero, alias Yohan Petrica; Giovanni Mosquera Serrano, alias Giovanni; y Juan Rivas Núñez, alias Juancho, quienes han desempeñado papeles importantes en la expansión del Tren de Aragua por el hemisferio occidental, según la DEA.

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