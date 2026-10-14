El estado Zulia concentra cinco de los seis casos de rabia humana reportados en Venezuela en 2026

Venezuela acumula seis casos de rabia humana en lo que va de año en curso, de los cuales cinco corresponden al estado Zulia y uno a Bolívar.

VEA TAMBIÉN La cantante venezolana Karina inicia su proceso de recuperación o

La información fue dada a conocer por la infectóloga Patricia Valenzuela durante una entrevista concedida al medio de comunicación VPItv.

La especialista advirtió sobre la necesidad de mantener la vigilancia ante posibles exposiciones al virus, especialmente después de mordeduras o arañazos provocados por animales que pudieran estar infectados.

VEA TAMBIÉN El reconocido cantante y actor venezolano Carlos Mata fue sometido a una delicada cirugía: esto dijo sobre su estado de salud o

Aunque el último boletín epidemiológico no reflejaba nuevos contagios, la profesional de la salud insistió en que no se deben descuidar las medidas preventivas.

En ese sentido, destacó la vacunación de perros y gatos como una de las principales herramientas para reducir el riesgo de transmisión a los seres humanos.

VEA TAMBIÉN Choque entre dos motos dejó heridos en concurrida avenida del centro de Caracas o

La rabia humana es una enfermedad viral zoonótica (transmitida de los animales a las personas) sumamente grave que ataca el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y que, una vez que se manifiestan los síntomas, es casi siempre mortal.

Se transmite a través de la saliva de un animal infectado, generalmente mediante una mordedura, un arañazo profundo o si la saliva entra en contacto con heridas abiertas o mucosas (ojos, nariz, boca).

Los perros son la principal fuente de contagio en países en desarrollo, mientras que en el ámbito silvestre o en otras regiones destacan los murciélagos, mapaches, zorros, zorrillos y gatos.