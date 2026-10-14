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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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El estado Zulia concentra cinco de los seis casos de rabia humana reportados en Venezuela en 2026

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Un perro mostrando los dientes de forma agresiva detrás de un poste - Foto de referencia: Pexels
Un perro mostrando los dientes de forma agresiva detrás de un poste - Foto de referencia: Pexels
La información fue dada a conocer por la infectóloga Patricia Valenzuela.

Venezuela acumula seis casos de rabia humana en lo que va de año en curso, de los cuales cinco corresponden al estado Zulia y uno a Bolívar.

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La información fue dada a conocer por la infectóloga Patricia Valenzuela durante una entrevista concedida al medio de comunicación VPItv.

La especialista advirtió sobre la necesidad de mantener la vigilancia ante posibles exposiciones al virus, especialmente después de mordeduras o arañazos provocados por animales que pudieran estar infectados.

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Aunque el último boletín epidemiológico no reflejaba nuevos contagios, la profesional de la salud insistió en que no se deben descuidar las medidas preventivas.

En ese sentido, destacó la vacunación de perros y gatos como una de las principales herramientas para reducir el riesgo de transmisión a los seres humanos.

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La rabia humana es una enfermedad viral zoonótica (transmitida de los animales a las personas) sumamente grave que ataca el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y que, una vez que se manifiestan los síntomas, es casi siempre mortal.

Se transmite a través de la saliva de un animal infectado, generalmente mediante una mordedura, un arañazo profundo o si la saliva entra en contacto con heridas abiertas o mucosas (ojos, nariz, boca).

Los perros son la principal fuente de contagio en países en desarrollo, mientras que en el ámbito silvestre o en otras regiones destacan los murciélagos, mapaches, zorros, zorrillos y gatos.

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