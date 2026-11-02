Rechazo internacional a Delcy Rodríguez: más de 30 organizaciones cuestionan su participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Un grupo de 34 organizaciones demostró su rechazo a la participación de Delcy Rodríguez en la Cumbre Iberoamericana, que se prevé para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España. Las entidades cuestionan que Rodríguez sea invitada a un encuentro internacional al momento que persisten las denuncias por violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen venezolano.

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El pronunciamiento se suma a la presión de organizaciones de derechos humanos, asociaciones de venezolanos en el exilio y sectores políticos europeos que están cuestionando la invitación extendida por el Gobierno español. El debate igualmente tiene relación con las sanciones que la Unión Europea sostiene contra Rodríguez y otros integrantes del régimen.

Las organizaciones piensan que su presencia en la cumbre puede enviar un mensaje contradictorio frente a los compromisos internacionales de defensa de los derechos humanos. Por ello, pidieron que se tenga en cuenta la situación venezolana y que las víctimas de abusos puedan ser escuchadas antes de cualquier decisión que implique flexibilizar las medidas en contra de funcionarios señalados.

La controversia se intensificó luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara que invitaría a Rodríguez a la reunión de Madrid. El argumento de las autoridades españolas fue que la convocatoria tiene que dirigirse a los que ejercen la representación internacional de cada país.

No obstante, la invitación abrió un debate jurídico y diplomático porque Rodríguez figura entre los venezolanos sancionados por la Unión Europea, que mantiene restricciones de entrada al territorio comunitario.

En abril de 2026, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicitó mantener las sanciones en contra de responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela mientras no se produzcan progresos significativos a una transición democrática. La decisión reforzó las críticas a una eventual presencia de la dictadora venezolana en España.

En mayo, la organización Refugiados Sin Fronteras, junto con otras entidades, de igual forma impulsó una campaña para pedir a la Comisión Europea que impidiera el ingreso de Rodríguez al país en lo que dure la cumbre. La iniciativa contemplaba reunir 10.000 firmas y planteaba que las instituciones europeas escucharan los testimonios de las víctimas antes de considerar cualquier cambio de las sanciones.

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La polémica sucede a pocos días del encuentro iberoamericano. Pese a que Rodríguez fue invitada, su participación no estaba confirmada en el último reporte de la Secretaría General Iberoamericana. El secretario general del organismo, Andrés Allamand, indicó que el régimen confirmó la asistencia de su canciller, Félix Plasencia, pero aún estudiaba la presencia de ella.

De esta manera, la convocatoria de Madrid quedó atravesada por un debate que va más allá de la representación diplomática: el alcance de las sanciones europeas, la responsabilidad política de estos venezolanos y el lugar que tienen que ocupar las denuncias de las víctimas en los espacios multilaterales.