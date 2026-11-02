NTN24
Lunes, 02 de noviembre de 2026
Lunes, 02 de noviembre de 2026
Venezuela

Rechazo internacional a Delcy Rodríguez: más de 30 organizaciones cuestionan su participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

noviembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Las entidades advierten acerca de las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela y cuestionan que la jefe del régimen participe en el encuentro.

Un grupo de 34 organizaciones demostró su rechazo a la participación de Delcy Rodríguez en la Cumbre Iberoamericana, que se prevé para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España. Las entidades cuestionan que Rodríguez sea invitada a un encuentro internacional al momento que persisten las denuncias por violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen venezolano.

o

El pronunciamiento se suma a la presión de organizaciones de derechos humanos, asociaciones de venezolanos en el exilio y sectores políticos europeos que están cuestionando la invitación extendida por el Gobierno español. El debate igualmente tiene relación con las sanciones que la Unión Europea sostiene contra Rodríguez y otros integrantes del régimen.

Las organizaciones piensan que su presencia en la cumbre puede enviar un mensaje contradictorio frente a los compromisos internacionales de defensa de los derechos humanos. Por ello, pidieron que se tenga en cuenta la situación venezolana y que las víctimas de abusos puedan ser escuchadas antes de cualquier decisión que implique flexibilizar las medidas en contra de funcionarios señalados.

La controversia se intensificó luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara que invitaría a Rodríguez a la reunión de Madrid. El argumento de las autoridades españolas fue que la convocatoria tiene que dirigirse a los que ejercen la representación internacional de cada país.

No obstante, la invitación abrió un debate jurídico y diplomático porque Rodríguez figura entre los venezolanos sancionados por la Unión Europea, que mantiene restricciones de entrada al territorio comunitario.

En abril de 2026, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicitó mantener las sanciones en contra de responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela mientras no se produzcan progresos significativos a una transición democrática. La decisión reforzó las críticas a una eventual presencia de la dictadora venezolana en España.

En mayo, la organización Refugiados Sin Fronteras, junto con otras entidades, de igual forma impulsó una campaña para pedir a la Comisión Europea que impidiera el ingreso de Rodríguez al país en lo que dure la cumbre. La iniciativa contemplaba reunir 10.000 firmas y planteaba que las instituciones europeas escucharan los testimonios de las víctimas antes de considerar cualquier cambio de las sanciones.

o

La polémica sucede a pocos días del encuentro iberoamericano. Pese a que Rodríguez fue invitada, su participación no estaba confirmada en el último reporte de la Secretaría General Iberoamericana. El secretario general del organismo, Andrés Allamand, indicó que el régimen confirmó la asistencia de su canciller, Félix Plasencia, pero aún estudiaba la presencia de ella.

De esta manera, la convocatoria de Madrid quedó atravesada por un debate que va más allá de la representación diplomática: el alcance de las sanciones europeas, la responsabilidad política de estos venezolanos y el lugar que tienen que ocupar las denuncias de las víctimas en los espacios multilaterales.

Temas relacionados:

Venezuela

Delcy Rodríguez

Cumbre Iberoamericana

Internacional

España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Felipe González sobre Rodríguez: "No la van a votar los chavistas porque la consideran traidora"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Navidad para quién? Delcy Rodríguez adelanta las fiestas mientras crece la crisis económica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Mayores representantes de fuerzas militares de EE. UU. visitarán Colombia: Pete Hegseth, J.D. Vance y Dan Caine

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Rocío San Miguel dice que si Venezuela confirma acción contra el ELN habría un cambio en la doctrina operacional y de paradigma

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Actualidad

Ver más
La banda puertorriqueña Menudo - Archivo EFE
Música

Menudo vuelve a los escenarios con siete exintegrantes para celebrar sus 50 años: fechas y lugares de sus presentaciones

María Elvira Sálazar, congresista republicana / FOTO: EFE
María Elvira Salazar

Respaldo de líderes latinoamericanos a María Elvira Salazar da de qué hablar en Estados Unidos

Bloqueos en París, Francia - Foto: EFE
Francia

Francia continuará aplicando toques de queda localizados luego de actos violentos en movilizaciones

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La banda puertorriqueña Menudo - Archivo EFE
Música

Menudo vuelve a los escenarios con siete exintegrantes para celebrar sus 50 años: fechas y lugares de sus presentaciones

María Elvira Sálazar, congresista republicana / FOTO: EFE
María Elvira Salazar

Respaldo de líderes latinoamericanos a María Elvira Salazar da de qué hablar en Estados Unidos

Bloqueos en París, Francia - Foto: EFE
Francia

Francia continuará aplicando toques de queda localizados luego de actos violentos en movilizaciones

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

"Conozco esa sensación": Cristiano Ronaldo dedica palabras a fuerte candidato a ganar el Balón de Oro que ante difícil momento confesó "por qué yo"

Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski-Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski asegura contar con el apoyo de Estados Unidos y exige el restablecimiento del servicio satelital de Starlink

Ropa y zapatos donados a damnificados por los terremotos en La Guaira se deterioran a la intemperie - Fotos: X
La Guaira

Denuncian que ropa donada a damnificados por los terremotos en La Guaira se deteriora a la intemperie

Kylian Mbappe-Foto EFE
Kylian Mbappé

Real Madrid pide “disculpas al pueblo chino” por las palabras de Kylian Mbappé que provocaron un boicot televisivo y comercial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023